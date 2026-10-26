На Световното по борба: Семен Новиков е на финал, Назарян и Милов ще се борят за медали

Олимпийският шампион Семен Новиков надви Мухамадкодир Расулов (Узбекистан) и се класира на финал в категория до 87 кг класически стил на Световното първенство по борба, а Едмонд Назарян отстъпи на Карен Асланян (Армения) и ще се бори за бронзово отличие. Освен това Кирил Милов също има шанс да донесе медал на България в категорията до 97 кг.

Семен Новиков е на финал

Семен Новиков не успя да пренесе съперника от партер в първата част, а на старта на втората Расулов нанесе жесток удар с глава в лицето на българския национал, което предизвика кратка пауза. След нея Новиков записа втората си точка с изнасяне на съперника от очертанията и така избегна да бъде поставян в партер. Въпреки че лицето му бе окървавено и бе с превръзка на главата още преди схватката, българинът надделя с 2:0. На финала Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани, повтаряйки сблъсъка за титлата на Олимпийските игри в Париж, където българинът триумфира със златото.

Още: Отхвърлен от Станка Златева борец с шанс за медал на Световното по борба (ОБНОВЕНА)

Едмонд назарян ще се бори за бронзов медал

Полуфиналната схватка на Едмонд Назарян в 63 кг класически стил започна много динамично и още в първата минута двамата направиха десет точки, четири от които за българския национал. След почивката борбата бе по-пасивна, но Карен Асланян намери точния момент и атакува минута преди края, за да запише още две успешни движения и да спечели с 12:4. Така българският национал ще чака съперник от репешажите за бронз. По-късно днес, на 26 октомври, Кирил Милов има възможност да донесе първи медал за България с битка за 3/5 място в категория до 97 кг. Абу-Муслим Амаев записа една победа на 67 кг – срещу Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но след това загуби с 5:7 от Багдат Сабаз (Казахстан).

Още: Станка Златева скочи на "мецената" Гриша Ганчев и поиска обяснение