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Отхвърлен от Станка Златева борец с шанс за медал на Световното по борба (ОБНОВЕНА)

25 октомври 2026, 19:53 часа 2562 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отхвърлен от Станка Златева борец с шанс за медал на Световното по борба (ОБНОВЕНА)

Българският представител Кирил Милов записа три победи в категория до 97 килограма класически стил, но бе спрян на 1/2-финалите Световното първенство по борба. Той все пак остава в битката за медалите, като може да донесе бронз на страната ни. Милов започна добре и пренесе Кирил Маскевич два пъти при партер в първата част, но във втората беларусинът направи две движения от своя страна, а с по-резултатно второ успя да поведе със 7:5. Той затвори схватката именно по този начин и взе реванш за тежката си загуба срещу европейския шампион през пролетта в Тирана.

Милов бе спрян на 1/2-финалите в Астана

На старта на турнира Милов победи с 10:0 Владлен Козлюк (Украйна), след което се изправи срещу съперника си от финала на Европейското първенство Алекс Соке (Унгария) и спечели с 3:2. На 1/4-финалите действащият европейски шампион се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев и не му остави шанс. Милов го пренесе от партер за две точки още в първата част и завърши движението с туш след само 1 минута и 49 секунди борба. В схватка за класиране на финал българинът ще се изправи срещу бронзовия медалист от миналата година Кирил Маскевич (Беларус). Той бе трети и на европейския шампионат през 2025 година.

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Кирил Милов

Припомняме, че Милов можеше да пропусне шампионата заради продължаващия скандал на клуба му ЦСКА с ръководството на федерацията по борба начело със Станка Златева. Преди седмица обаче бе назначен нов председател, а "армейците" бяха включени в списъците с участници. Освен Милов, днес на тепиха се изправи и Стоян Кубратов в битка за бронзов медал. Той обаче отстъпи пред Шиав Мамедов и завърши на 5-о място в категория до 77 килограма. Димитър Георгиев вече отпадна на 72 кг след поражение от Нестор Труйол (Чили) с 3:7.

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борба Кирил Милов Световно първенство по борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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