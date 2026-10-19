"Решенията в Ред Бул не са само от резултатите": Лоусън коментира натиска от Никола Цолов

Силните резултати на Лиам Лоусън през настоящия сезон във Формула 1 не са достатъчни, за да му гарантират сигурност за мястото му в Рейсинг Булс през 2027 г. Основния фактор, които може да повлияе на бъдещето му, е евентуалното повишение на българския талант Никола Цолов в най-престижната автомобилна надпревара, именно на мястото на новозеландеца.

Възможното идване на Никола Цолов в тима остава основна тема

Лоусън прави най-силния сезон в кариерата си досега. Той е спечелил точки в 12 от 17-те състезания, в които е участвал, както и в три спринта. Представянето му помага на Рейсинг Булс да се бори за петото място при конструкторите, което би било историческо постижение за отбора под различните му имена. В интервю за RacingNews365 пилотът коментира несигурността около бъдещето си и подчерта, че основната му цел е да разполага с автомобил, който му позволява да се състезава за най-предните позиции.

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„Не знам дали трябва да правя нещо, но мисля, че за мен лично, тоест за всички нас като пилоти, целта ни е да побеждаваме.Така че за мен фокусът е да съм в позиция, от която мога да побеждавам, и ако мога да отида в отбор, който ми дава по-добър шанс да го направя, очевидно това е, което трябва да направим“, сподели Лоусън.

Новозеландецът отчете и факта, че решенията в Ред Бул невинаги се определят единствено от резултатите на пистата: „Мисля, че те са показали много пъти в миналото, че понякога това не е единствената причина да взимат решения. Така че това е нещо, за което не знам какво ще се случи догодина, но за мен, честно казано, не е това, за което мисля сега“,

„Мястото не е нещо, за което бих казал, че мисля прекалено много. Имах наистина добра първа половина на годината. Честно казано, имах няколко добри състезания в Ред Бул, а сега отиваме на някои добри писти за остатъка от сезона и очевидно сме добре в борбата за петото място при конструкторите, така че това е, върху което съм фокусиран“, завърши Лоусън.

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