Официално: Лидерът във Формула 2 ще кара във Формула 1 през 2027 година

Големият конкурент на Никола Цолов във Формула 2 - Рафаел Камара, официално ще кара във Формула 1 през следващия сезон. Бразилският талант бе официално представен от отбора на Хаас. Той ще замени опитния Естебан Окон, за когото бе обявено преди седмици, че престоят му в редиците на американския тим няма да бъде удължен. Камара, който води в шампионата на Формула 2, беше избран след селекционен процес, в който участваха общо четирима пилоти, и подписа дългоодишен договор.

Официално: Хаас обяви Камара

Камара беше предпочетен пред действащия шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли и резервните пилоти на Хаас Джак Дуън и Рио Хиракава, след като всички те бяха оценени по време на тестове с болиди от Формула 1 от предишни години. На пистата в Портимао, Португалия, бразилецът отстъпи единствено на бъдещия си съотборник Оливър Беърман. Камара се представи отлично и остана малко зад титулярния пилот на Хаас - 1:18:587. Най-бързата обиколка на Леонардо Форнароли, който в момента е резервен пилот на Макларън, бе 1:19.270 минути, а Рио Хиракава остана последен с 1:20.043.

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BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal #F1 @HaasF1Team https://t.co/G1y4gyGo9d — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

От Хаас все още не са обявили кой ще кара другата им кола през следващия сезон, но се смята, че е само въпрос на време, преди британецът Оливър Беърман да бъде потвърден за трети сезон на това място. И Беърман, и Камара са членове на академията за пилоти на Ферари. 21-годишният бразилец не скри радостта си от новината, като заяви: "Това е важна стъпка в кариерата ми и искам да благодаря на собственика Джин Хаас и Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха. Сега се концентрирам върху това да се подготвя по най-добрия възможен начин за това ново предизвикателство. Ще има много какво да науча и с нетърпение очаквам да работя в тясно сътрудничество с отбора, да разбера колата и да продължа да се развивам като пилот."

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