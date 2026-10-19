Само един пилот е способен да победи Антонели във Формула 1 тази година... но и той няма да успее

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автори Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Несъмнено отборът на Мерцедес беше доминиращата сила през първата половина на сезона от Формула 1. Пилотите на "сребърните стрели" Кими Антонели и Джордж Ръсел спечелиха осем от първите 10 състезания през 2026 година. Но това превъзходство е подложено на все по-голяма заплаха напоследък. В последните шест старта отборът има успеваемост от едва 50%, а Макс Верстапен от Ред Бул набра скорост и не остави никакъв шанс на конкурентите си в Малайзия и Сингапур през изминалите два уикенда.

Прогресът на Ред Бул дойде твърде късно

Важно е да се отбележи, че тези две последни загуби дойдоха, след като Мерцедес представи значителен пакет от подобрения в Малайзия. Това означава само едно - Ред Бул най-накрая намери решение на проблемите си. Това обаче дойде на твърде късен етап. В момента Кими Антонели е лидер в класирането при пилотите с 340 точки, следван от Ръсел с 238, Люис Хамилтън - 229 и Верстапен, който се издиргна до четвъртата позиция с 221 пункта. Въпреки че все още има математичеки шанс за пилота на Ред Бул да се бори за титлата, то изглежда сюрреалистично да се мисли, че Мерцедес и Антонели ще пропилеят аванса си.

Ако има един пилот, обаче, който реално би могъл да победи Кими Антонели този сезон, то това е Макс Верстапен. Ако прогресът на Ред Бул бе дошъл няколко седмици по-рано, то не се съмнявайте, че сега всички в Мерцедес щяха да бъдат на нокти. За тяхно успокоение, обаче, сега изглежда твърде късно за обрат, освен ако всичко не се обърка за "сребърните стрели" и Антонели, което е малко вероятно. Във Формула 1 обаче всичко е възможно, особено когато става дума за Верстапен. Ето и какви са вариантите пред четирикратния шампион.

След Гран при на Сингапур официално остават още шест старта през 2026 година. Трябва обаче да се вземат предвид два сценария. Официално Формула 1 все още планира да проведе състезанията в Катар и Абу Даби, но все още има вероятност сезонът да приключи в Имола заради продължаващия конфликт в Близкия изток. Тези два сценария означават и различен брой точки, които остават за спечелване. Ако надпреварите в Катар и Абу Даби се състоят, то ще има шест състезания и съответно 150 точки. Ако сезонът приключи в Италия с уикенд с едно състезание, след Сингапур ще останат само 125 точки.

Реалните, но не и релистични варианти пред Верстапен

Преди Гран при на Сингапур Верстапен изоставаше със 129 точки от лидера в шампионата Кими Антонели. Благодарение на победата на нидерландеца и третото място на Антонели, тази разлика вече е 119 точки. Първият сценарий е валиден, ако Формула 1 приключи в Абу Даби. При оставащи шест състезания Антонели би могъл да спечели не повече от 30 точки, ако Верстапен иска да стане световен шампион. Това означава, че италианецът може да печели средно не повече от пет точки на Гран При. Ако Антонели спечели 30 точки, Верстапен трябва да спечели всяко Гран При. Със 150 точки срещу 30-те на Антонели Верстапен ще спечели петата си световна титла.

Останалите сценарии стават все по-трудни за Верстапен. Теоретично той би могъл да спечели световната титла и само с две победи, но тогава Антонели би трябвало да спечели само две точки в шестте оставащи надпревари. Шансовете това да се случи изглеждат особено малки. Ако Верстапен спечели само едно Гран При, той няма да може да натрупа достатъчно точки, за да изпревари Антонели. Ако Формула 1 не се състои в Катар и Абу Даби, а вместо това сезонът приключи с едно-единствено състезание в Имола, след Сингапур все пак ще останат 125 точки за пилотите. При разлика от 119 точки и пет оставащи Гран При това означава, че Верстапен ще трябва да спечели всяко състезание, за да има шанс да изпревари Антонели.

Освен че трябва да спечели всяко състезание, Верстапен ще се нуждае и от голяма доза лош късмет за Антонели, за да си осигури пета световна титла. Италианецът може да спечели максимум пет точки, ако Верстапен иска да стане световен шампион. Ако Антонели спечели шест пункта в последните пет Гран при, двамата ще завършат с равен брой точки, но Верстапен вече няма да може да изпревари италианеца по брой победи. Антонели вече има осем, докато Верстапен ще завърши със седем победи.

Шансовете Верстапен да стане световен шампион през 2026 година са особено малки. Той би спечелил от допълнителни състезания в Катар и Абу Даби, но предвид събитията в Близкия изток изглежда по-вероятно Формула 1 да приключи сезона с едно състезание в Имола. Ако се случи последното, Антонели би могъл да елиминира Верстапен от борбата за титлата още в Тексас, ако спечели шест или повече точки. Това изглежда най-вероятният сценарий и, честно казано, най-справедливият. Но представете си какво щеше да бъде, ако Ред Бул бе намерил решение на проблемите си малко по-рано. А сега си представете каква битка се задава през сезон 2027...

Автор: Дария Александрова

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