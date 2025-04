Стана ясно срещу кого Кобрата ще защитава световната си титла

Най-добрият български боксьор в тежката категория Кубрат Пулев научи срещу кого трябва да се изправи в следващия си мач на професионалния ринг. Както е известно, Кобрата е регулярният световен шампион на WBA, след като спечели титлата в сблъсък с Махмуд Чар на галавечер в София в края на 2024-та. Наскоро от организацията наредиха на 43-годишния софиянец да защитава колана си в битка с британеца Фабио Уордли.

Днес обаче се оказа, че Кубрат Пулев няма да излезе на ринга срещу 30-годишния англичани, а срещу друг боксьор. Става дума за американеца Майкъл Хънтър. Причината е, че от WBA са решили да организират турнир за регулярната световна титла на Кобрата. Според информация на изданието „BoxingScene“ Пулев ще защитава колана си срещу Хънтър, докато Уордли се боксира с Джарел Милър, които ще играят за временната версия на пояса.

EXCLUSIVE: Fabio Wardley set to face Anthony Joshua’s fierce rival at Premier League ground after ‘scared’ Kubrat Pulev rejected fight 🚨https://t.co/7YExRvTAlf