Иран успя да удари Израел с балистични ракети в 17-ата си атака от операция "Истинско обещание 3" (ВИДЕО)

Двама души са тежко ранени след иранска атака с балистични ракети по израелския град Хайфа, намиращ се в северната част на страната, на средиземноморското крайбрежие. Ударът е станал следобед на 20 юни, съобщават местните медици. От спешната служба казват, че общо са пострадали поне 17 души, сред които мъж на 40 години и 16-годишно момче са в тежко състояние. Те са ударени от шрапнел. 54-годишен мъж е в умерено състояние, а другите 14 са леко ранени. Всички са откарани в болница.

По-късно 51-годишна израелска гражданка бе обявена за мъртва, след като е получила сърдечен арест и е изпаднала в безпомощно състояние по време на тревогата.

The impact of an Iranian ballistic missile submunition with a cluster warhead in Israel.



Israeli media say the missile carried 26 small bomblets. pic.twitter.com/VGS3uLErax — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Още: МААЕ потвърди щети по реактора, даващ на Иран алтернативен път към ядрено оръжие (ВИДЕО)

Иранска ракета с 26 суббоеприпаса порази Израел?

Преди това Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви началото на 17-ата вълна ракети в рамките на операция „Истинско обещание 3“ - отговора на израелската акция "Изгряващият лъв". Провежда се комбиниран удар с ракети и дронове, като се използват бойни глави с голям обсег и тежки бойни глави, казаха от Революционната гвардия.

Израелските медии потвърждават сериозни щети на няколко места в страната, които са поразени от ирански балистични ракети. Кметът на Хайфа каза, че са поразени "два стратегически обекта", но няма информация какви.

🇮🇷 IRGC announces the launch of the 17th wave of Operation “True Promise 3.” A combined missile-drone strike is underway using long-range and heavy warheads. Israeli media confirm serious damage in several places in Israel, struck by Iranian ballistic missiles. pic.twitter.com/kRupvUMS4k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2025

Според израелски медии една от ракетите, използвани от Иран при последния удар, е имала осколъчна бойна глава, съдържаща 26 суббоеприпаса.

Още: Иран за пореден ден порази Беер Шева, Израел се хвали с ударен ядрен център и убит командир (ВИДЕО)

❗️🇮🇷🇮🇱 A direct hit from an Iranian ballistic missile has been reported in Haifa, northern Israel. No details yet on casualties or damage. pic.twitter.com/jBeFkZuqgN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2025

Aftermath of recent Iranian missile strikes in Israel. pic.twitter.com/vK2ahMxgqC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2025

Според ирански медии ракета е била насочена към радарен обект в Голанските възвишения.

Прехванат е дрон над Сирия

На кадри, разпространени в социалните мрежи и проверени от Al Jazeera, се вижда как израелски изтребител F-16 прехваща ирански дрон "Шахед-136" в небето над Южна Сирия. Безпилотният апарат е свален с огнена експлозия. Инцидентът е станал в небето над Дераа, близо до югозападната граница на Сирия.

اسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق محافظة درعا جنوب سوريا من قبل الطيران الإسرائيلي pic.twitter.com/EPymCjZ5rg — أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) June 20, 2025

Още: Израел срещу Иран: Светът избра страна

Израел започна нова атака срещу Иран

Системите за противовъздушна отбрана в Иран са били задействани в Бушер - в южната част на страната, където е единствената атомна електроцентрала в Ислямската република, съобщава държавната телевизия. Вчера централата в Бушер беше поразена след израелско нападение: Израел удари единствената атомна централа в Иран. Кремъл заговори за Чернобил и заплаши САЩ (СНИМКИ).

Междувременно израелските военни заявяват, че са нанесли удари по военна инфраструктура в Югозападен Иран.

IDF Spokesperson:



The Israeli military targeted military infrastructure in southwestern Iran. pic.twitter.com/HmJCg2yARb — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Още: САЩ не изключват използването на тактическо ядрено оръжие в Иран