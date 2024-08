"Този медал е за убитите във войната спортисти": Ярослава Магучих след триумфа си в Париж 2024

Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих посвети златото от Париж 2024 на спортистите, които загубиха животите си при войната в Украйна. Лекоатлетката отчете, че медалът е важен, но по-важното е, че Русия убива хора в собствената ѝ страна.

"Този медал е важен, но по-важно е, че Русия убива хора в собствената ми страна", заяви Магучих, цитирана от ДПА. "Почти 500 спортисти спортисти загубиха животите си в тази война и никога няма да имат възможност отново да се състезават. Никога няма да празнуват, никога няма да усетят атмосферата на Олимпийски игри. Този медал е за тях", добави украинката, която през юли подобри 37-годишния световен рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина.

Ukrainian high jumper Yaroslava Mahuchikh clinches the gold medal at the Paris Olympics.



Although she wasn’t able to beat her World Record of 2.10m from the Paris Diamond League competition, she said she was very happy with her results.#TheWillToWin pic.twitter.com/EeGz4bFyPT