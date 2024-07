След 37-годишно царуване: Падна рекордът на Стефка Костадинова! (ВИДЕО)

След 37 години рекордът на Стефка Костадинова е подобрен! Световната и европейска шампионка Ярослава Магучих преодоля 2.10 метра на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Париж. Тя свали от трона великата българка, която на Световното първенство през 1987 година в Рим прелетя над 2.09 метра.

22-годишната украинка пренаписа историята с първия си опит на 2.10 метра във френската столица. Преди легендарния скок, с който триумфира в надпреварата, Магучих преодоля 2.01, 2.03 и 2.07 м - всички от втори опит. Украинката е сред фаворитките за златния медал на Олимпийските игри 2024. Личният й рекорд до момента беше 2.06 м от 2021 година.

ОЩЕ: В края на кариерата си Стефка грабна златото, което на два пъти ѝ се изплъзваше

На турнира от Диамантената лига в Париж второ място в дисциплината зае световната шампионка в зала Никола Олислагерс от Австралия с 2.01 м, а третото място остана за сръбкинята Ангелина Топич със 1.98 м.

Припомняме, че на 30 август 1987 година великата Стефка Костадинова преодолява 209 см и поставя световен рекорд. Тя подобрява с 1 см собствения си най-добър резултат в сектора от 208 см, записан година по-рано на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Почти след 37 години царуване пловдивчанката бе свалена от върха.

ОЩЕ: Преди Стефка всички говореха за Людмила Андонова (ВИДЕО)

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!



The previous record by Stefka Kostadinova 🇧🇬 has stood for 37 years.🤯🔥🔥pic.twitter.com/vFdiV3kehS