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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 20 октомври 2026

20 октомври 2026, 9:57 часа 869 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 20 октомври 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи разнообразие от емоции на феновете на спорта във вторник, 20 октомври. Несъмнено акцентът в днешната програма са мачовете от Шампионска лига, а всички погледи са насочени към мегасблъсъка между Пари Сен Жермен и Барселона. Отборите на Ливърпул, Манчестър Сити и Атлетико Мадрид също излизат на терена днес. През останалата част от деня ще има тенис, баскетбол, хокей и снукър.

Спортна програма във вторник, 20 октомври:

09:30 часа Тенис: турнир в Алмати - МАХ Спорт 2

12:30 часа Тенис: турнир в Брюксел - МАХ Спорт 1

15:00 часа Футбол: ПСЖ - Барселона, Шампионска лига за младежи - МАХ Спорт 3

15:00 часа Тенис: турнир в Лион - МАХ Спорт 2

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15:00 часа Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1

19:00 часа Баскетбол: Балкан - Лиеткабелис - МАХ One

19:45 часа Футбол: Сабах - Борусия Дортмунд, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

19:45 часа Футбол: Фенербахче - Славия Прага, Шампионска лига - МАХ Спорт 4

21:00 часа Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1

22:00 часа Футбол: Щутгарт - Атлетико Мадрид, Шампионска лига - МАХ Спорт 1

22:00 часа Футбол: Манчестър Сити - АЕК, Шампионска лига - МАХ Спорт 2

22:00 часа Футбол: ПСЖ - Барселона, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

22:00 часа Футбол: Ливърпул - Виляреал, Шампионска лига - МАХ Спорт 4

22:00 часа Футбол: Рома - Слован Братислава, Шампионска лига - МАХ One

22:00 часа Футбол: Джилингам - Порт Вейл, Лига 2 - Диема спорт 2

03:00 часа Хокей: Далас - Бостън, НХЛ - МАХ Спорт 2

03:30 часа Футбол: Вашку да Гама - Бока Хуниорс, КОНМЕБОЛ Судамерикана - МАХ Спорт 4

04:30 часа Баскетбол: Сан Антонио - Оклахома, НБА - Диема спорт 2

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НБА Шампионска лига снукър
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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