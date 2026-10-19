Ударени кораби край България:

Сензационен обрат за едно полувреме определи последния 1/8-финалист в Купата на България (РЕЗУЛТАТИ)

19 октомври 2026, 20:55 часа 1747 прочитания 0 коментара
Снимка: FC Spartak Varna, ФК Спартак Варна
Сензационен обрат за едно полувреме определи последния 1/8-финалист в Купата на България (РЕЗУЛТАТИ)

Ясни са последните 1/8-финалисти в Купата на България. Втородивизионният Добруджа победи Монтана, а час по-късно Спартак Варна направи феноменален обрат срещу Етър Велико Търново. "Соколите" постигнаха успех с 4:2, след като изоставаха с два гола на почивката. Отборът на Васил Петров се върна в мача с две бързи попадения в началото на втората част, а в края се разписаха още два пъти, за да се класират напред в турнира.

Добруджа и Етър са на 1/8-финал за Купата

"Соколите" започнаха по-активно, като пропуснаха няколко отлични възможности да се разпишат в първия четвърт час. В 21-а минута те бяха наказани, тъй като Етър излезе напред в резултата. След изпълнението на корнер Георги Александров засече топката на първа греда и след лек рикошет в защитник кълбото попадна във вратата на Спартак. Малко след това "болярите" удвоиха преднината си чрез Мартин Николов. Така Етър се оттегли на почивката с два гола аванс. Тимът от елита обаче не беше казал последната си дума в срещата. В 64-а минута Жота Лопес намали изоставането на "соколите", а само четири минути по-късно Чидера Окох изравни. Малко преди края на срещата Чидер Окох вкара второто си попадение, за да подпечата пълния обрат и да класира Спартак напред. В добавеното време Анхел Гомеш оформи крайния успех с 4:2.

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Съперниците, които се борят за оцеляване във Втора лига

Малко по-рано Добруджа се наложи с 2:1 над Монтана си осигури място на 1/8-финалите. Добруджанци стигнаха до победата през второто полувреме, когато се случи и всичко по-интересно. След нулево равенство на почивката, Аймен Суда обаче откри резултата в 59-ата минута. Добруджанци искаха да решат всичко максимално бързо и продържиха с атаките, като в 74-ата минута за втори път пратиха топката във вратата на Монтана, но това попадение на Кристиян Бешев бе отменено заради засада. Монтана обаче изненадващо изравни в 83-ата минута чрез Мартин Милушев. Но радостта на гостите беше само една минута. Петър Принджев отново изведе Добруджа напред след много красив гол с глава, който класира тима напред.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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