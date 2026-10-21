ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 21 октомври 2026

Програмата в сряда, 21 октомври, ще предложи разнообразие от интересни събития на феновете на спорта. Акцентът в българския телевизионен ефир днес отново ще бъде Шампионска лига, като всички погледа са насочени към мегасблъсъка между Байерн Мюнхен и Арсенал. Отборите на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид също излизат на терена тази вечер. През останалата част от деня ще има тенис, баскетбол, снукър и волейбол.
Спортна програма на 21 октомври, сряда:
09:30 часа Тенис: Турнир за мъже в Алмати - MAX Sport 2
12:30 часа Тенис: Турнир за мъже в Брюксел - MAX Sport 1
15:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Лион - MAX Sport 3
15:00 часа Снукър: Северна Ирландия Оупън - Евроспорт 1
17:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Брюксел - MAX Sport 1
18:30 часа Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, Купа на елита - Диема Спорт
18:30 часа Волейбол: Богданка - Гданск, Полша, Таурон лига - MAX Sport 4
19:00 часа Баскетбол: Апоел Тел Авив - Болоня, Евролига - MAX Sport 2
19:45 часа Футбол: Комо - Манчестър Юнайтед, Шампионска лига - bTV Action
19:45 часа Футбол: Лил - Галатасарай, Шампионска лига - Ринг
20:00 часа Волейбол: Херцег Нови - Марица Пловдив, Шампионска лига, жени - MAX One
20:30 часа Баскетбол: Бург-ан-Брес - Тренто, Еврокупа - MAX Sport 3
21:00 часа Футбол: Леванте - Атлетик Билбао, Ла Лига - MAX Sport 4
21:00 часа Снукър: Северна Ирландия Оупън - Евроспорт 1
22:00 часа Футбол: Байерн Мюнхен - Арсенал, Шампионска лига - bTV Action
22:00 часа Футбол: Реал Мадрид - РБ Лайпциг, Шампионска лига - Ринг
22:00 часа Футбол: Рединг - Лейтън, Лига 1 - Диема Спорт 2
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