Спорт:

Весела Лечева влиза в битка за още един президентски пост

22 октомври 2026, 14:53 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Весела Лечева влиза в битка за още един президентски пост

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще се бори за още един президентски пост в спорта. Тя е сред кандидатите да застане начело на Световната федерация по стрелба. Изборите ще се проведат на 13 и 14 декември в Рим, Италия. Към момента има още трима кандидати. Става въпрос за  настоящия президент Лучано Роси, президента на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер, както и Константин Пироваров От Украйна.

Лечева се кандидатира за президент на Световната федерация по стрелба

Лечева е свързана със стрелбата от времето си като активна състезателка. Тя е двукратна медалистка от олимпийските игри, петкратна световна шампионка и има осем златни отличия от европейските шампионати. Българката е обявена за "Стрелец №1" в света на ХХ век, а според статистиката на Международната федерация по спортна стрелба тя държи рекорда за най-много спечелени титли в турнирите от Световната купа за всички времена. Сега Лечева се е прицелила и във върха на управленската структура. След оттеглянето си тя е била начело на родната федерация и вицепрезидент в европейската централа. 

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Весела Лечева

"Моята състезателна кариера, както и сериозният ми управленски опит в спортните структури, и като министър, и като президент на федерация, и като вицепрезидент на европейската стрелба, правят тази номинация повече от логична. Смятам, че имам какво да дам на световната стрелба, ако бъда избрана, а и това ще е много висока оценка за българския спорт като цяло. Битката ще е много оспорвана, защото в нея са настоящият ръководител на световната федерация, както и тази на европейската. Винаги съм разчитала на честната игра, така че очаквам и сега да има оспорвана битка и феърплей", коментира Лечева.

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БОК Спортна стрелба Весела Лечева
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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