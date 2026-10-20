Закриха комисиите на Весела Лечева и Стефка Костадинова в МОК

Международният олимпийски комитет (МОК) обяви сериозни промени в начина си на работа. Централата взе решение да закрие повече от десет от комисиите си, като сред тях са и двете, в които България имаше представител. Става въпрос за "Публични отношения и корпоративни комуникации", в която бе председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, и "Култура и олимпийско наследство", където участваше предшественичката ѝ начело на родната централа Стефка Костадинова.

МОК закри повече от 10 от комисиите си

От МОК излязоха с официална позиция, в която обявиха решението си. Те обясниха, че ще преконструират процеса си от комисии на работни групи. Тази промяна има за цел да осигури по-голяма оперативна гъвкавост при ангажирането на специалисти и да повиши готовността на олимпийската централа да реагира своевременно на предизвикателствата чрез целенасочено и ефективно сътрудничество. Ето какво гласи заявлението на МОК:

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"След повече от година анализи, консултации и задълбочени дискусии със своите комисии, Международният олимпийски комитет (МОК) взе решение да преструктурира начина си на взаимодействие със заинтересованите страни. Организацията стигна до заключението, че работните групи с ясно дефиниран обхват и задачи са значително по-ефективен и гъвкав инструмент за оформяне на политики и подпомагане на вземането на решения. През последните 15 месеца вече бяха сформирани няколко подобни групи, насочени към ключови теми от стратегическата инициатива "Готови за бъдещето", като натрупаният опит доказа високата стойност на този подход.

В рамките на процеса по преразглеждане на структурите, през февруари тази година МОК временно преустанови дейността на своите неинституционални комисии. След оценка на потенциалните модели за сътрудничество централата реши окончателно да закрие тези комисии. Занапред работните групи ще бъдат основният формат за привличане на експертиза по конкретни казуси и стратегически възможности пред Олимпийското движение", гласи съобщението от МОК до медиите.

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