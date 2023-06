За да спаси отбора си: Шампионка по тласкане на гюле се пусна в бягането с препятствия (ВИДЕО)

Състезателка от състава по бягане с препятствия на Белгия се контузи и нямаше как да участва в състезанието. Тъй като травмата й изправи отбора пред дисквалификация, тя бе заменена от белгийската шампионка по тласкане на гюле Джолиен Бумкво.

Въпреки че никога преди не се беше състезавала в дисциплината, тя успя да пробяга дистанцията без да събори нито едно препятствие и не допусна наказателни точки. Макар и последна, Бумкво беше бурно аплодирана от целия стадион, а на финала бе поздравено от съперничките си.

A curious incident happened at the European Games in #Poland. A #Belgian runner could not participate in the race because of an injury, so the national team was at risk of disqualification.



The situation was saved by the Belgian shot put champion Jolien #Boumkwo. She had never… pic.twitter.com/0HovxHCE9U