Кабинетът "Радев":

"100-те унгарски цигулки" ще подарят на публиката два вълшебни часа с Лист, Брамс, Чайковски и Щраус, традиционна унгарска музика и виртуозни сола

20 октомври 2026, 14:53 часа 594 прочитания 1 коментар
Снимка: PR
"100-те унгарски цигулки" ще подарят на публиката два вълшебни часа с Лист, Брамс, Чайковски и Щраус, традиционна унгарска музика и виртуозни сола

Музикантите от "100-те унгарски цигулки", които пристигат за два спектакъла у нас на 30 октомври в зала 1 на НДК, ще подарят на българската публика страхотно двучасово музикално преживяване с класически шедьоври, огнен чардаш и виртуозни сола. В репертоара на оркестъра присъстват произведения на композитори като Лист, Брамс, Чайковски и Щраус, наред с традиционната унгарска музика. Няма да липсват и впечатляващи солови изпълнения, в които виртуозността на отделните музиканти се среща с мощния звук на цигулките.

Световноизвестният оркестър ще изнесе два спектакъла в София на 30 октомври – от 17:00 и от 20:00 ч. Второто представление е добавено заради големия интерес към концерта на легендарната формация от Унгария.

Една от отличителните черти на формацията е начинът, по който музикантите съчетават класическата традиция с темперамента и свободата на унгарската музикална култура. Както разказва един от солистите - Рикардо Даний в наскоро дадено интервю, много от музикантите свирят без партитури – по слух, с характерна емоция и сценична енергия.

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Концертът на "100 унгарски цигулки" е много повече от класически музикален спектакъл, а мащабът на формацията е впечатляващ – 100 цигулки звучат едновременно на една сцена, създавайки мощен и разпознаваем звук.

Билети за концерта от 17: 00 ч. на 30 октомври, можете да намерите в системата на Eventim.bg.

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класическа музика концерти 100 Members Gipsy Symphony Orchestra
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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