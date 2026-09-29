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Поради огромния интерес: "100-те унгарски цигулки" с второ шоу у нас на 30 октомври в зала 1 на НДК

29 септември 2026, 13:17 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Поради огромния интерес: "100-те унгарски цигулки" с второ шоу у нас на 30 октомври в зала 1 на НДК

Поради огромния интерес към концерта на "100 унгарски цигулки" организаторите обявяват второ шоу на 30 октомври от 17:00 ч. в зала 1 на НДК. Така българската публика ще има още една възможност да стане част от мащабния спектакъл на световноизвестния оркестър, който събира на една сцена 100 виртуозни цигулари.

Концертът на "100 унгарски цигулки" е много повече от класически музикален спектакъл – той е впечатляващо съчетание от виртуозност, традиция, темперамент и сценична енергия. Публиката ще чуе емблематични класически произведения, популярни унгарски мелодии, огнен чардаш и виртуозни сола, изпълнени от музиканти, които превръщат цигулката в истински инструмент на емоцията.

Мащабът на формацията е впечатляващ – 100 цигулки звучат едновременно на една сцена, създавайки мощен и разпознаваем звук, в който се преплитат класическата музика и богатата традиция на унгарската циганска музика. В програмата са заложени както моменти на грандиозно общо изпълнение, така и солови партии, които дават възможност на отделни музиканти да покажат своята виртуозност.

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Спектакълът носи и характерния дух на унгарската музикална традиция – от нежни и мелодични моменти до бързи, огнени изпълнения, които постепенно набират скорост и превръщат залата в част от преживяването. Именно тази комбинация от мащаб, виртуозност и емоция превръща "100 унгарски цигулки" в едно от най-разпознаваемите музикални явления, свързани с унгарската култура.

На 30 октомври публиката в София ще може да избира между два спектакъла – от 17:00 и 20:00 ч. в зала 1 на НДК. Допълнителното шоу от 17:00 ч. е добавено специално заради големия интерес към събитието.

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Билети за концерта от 17:00 ч. на 30 октомври, можете да намерите в системата на Eventim.bg.

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концерти 100 Members Gipsy Symphony Orchestra
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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