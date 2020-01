Айлиш триумфира във всички категории от "голямата четворка": - песен на годината, запис на годината, албум на годината и най-добър нов изпълнител, съобщи Би Би Си.

18-годишната спечели и наградата албум на годината за дебюта си „When We All Fall Asleep, Where Do We Go“, който е записан в дома й в Лос Анджелис, където е прекарала детството си, предаде БГНЕС.Тя измести Тейлър Суифт като най-младият човек, спечелил наградата. "Шегувам се много с тези неща, но искрено искам да кажа, че съм толкова благодарна", каза певицата.Тя е първият човек, постигнал печеленето на четирите награди „Грами” в най-престижните категории след Кристофър Крос през 1981 година.