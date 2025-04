Футуристичен хип-хоп с GoldLink в София на 30 октомври

Американският рапър и музикален визионер GoldLink пристига в Club FOMO с концерт, който напълно игнорира границите на всякакви жанрове.​ На 30 октомври 2025 г., по покана на Fest Team, клубната сцена в София ще получи екстремна доза от енергията на артиста, който изкова сам мястото си в съвременната музика. Билетите влизат в продажба на 29 април, вторник, в мрежата на ticketstation.bg.

Историята на GoldLink

Роден в предградията на Вашингтон, D’Anthony Carlos се появи в света с експлозивен микс от хип-хоп, хаус, електронна музика и R&B – стил, който сам определя като "future bounce".​ С дебютния си микстейп "The God Complex" (2014) той привлича вниманието на критиката, а с "And After That, We Didn’t Talk" (2015) и албума "At What Cost" (2017), който включва и номинирания му за "Грами" хит "Crew", той се утвърждава като един от най-свежите гласове на своето поколение. Работил с артисти като Anderson .Paak, KAYTRANADA, Flume и Chance the Rapper, GoldLink е живото доказателство, че иновацията няма граници и че това, което е важно, е ритъмът.​

През 2019 г. GoldLink разширява музикалния си хоризонт с албума "Diaspora", който получава широко признание от публиката. Албумът съчетава афробийт, боса нова, реге и R&B, като включва колаборации с артисти като Tyler, The Creator, Khalid, Wizkid и Bibi Bourelly. "Diaspora" е отражение на глобалната идентичност на чернокожите и културната връзка между различните общности по света. ​

Турнето му през 2025 г. започва през септември и минава през големите фестивали и култови клубни сцени в Европа и САЩ, а на финалната права и българската публика ще има шанса да изпита в реално време неговия футуристичен вайб. На 30 октомври във FOMO ще се слеят клубна енергия, разтърсващи лирики и неочаквани звукови пейзажи.

Билетите за събитието влизат в продажба на 29 април на цени от 44 до 99 лв. в платформата на ticketstation.bg. Повече информация следете на платформите на Fest Team и страницата на събитието тук.

