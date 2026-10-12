ДАРА и Илиас Кокотос ще говорят за пътя от победата на "Евровизия" до международния успех на SoAlive Music Conference 2026

Продуцентът зад "Bangaranga" и един от ключовите участници в екипа зад победата на България Илиас Кокотос се среща с ДАРА на четвъртото издание на SoAlive Music Conference & Festival, в разговор за музиката, индустрията и всичко, което идва след големия момент.

Какво се случва след победата на "Евровизия"? Как се изгражда артист с международен потенциал, как една песен достига до милиони хора и какво стои зад трите минути, които публиката вижда на телевизионния екран? Тези въпроси ще бъдат в центъра на специален разговор между ДАРА и Илиас Кокотос в рамките на SoAlive Music Conference & Festival 2026 от 14 до 16 октомври в София.

Кокотос е гръцки бизнесмен и международно признат музикален продуцент с над 20 години опит в музикалната и развлекателната индустрия. Заедно с бизнес партньора си Dimitris Kontopoulos той развива K2ID, екип с впечатляваща история в "Евровизия", включваща работа с представители на девет държави и 15 класирания в Топ 10, сред които три втори и три трети места. През 2026 г. към тези постижения се присъединява и победата на България с "Bangaranga".

Още: Направиха "Bangaranga" на DARA в унгарското "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Но разговорът няма да бъде просто за "Евровизия". ДАРА и Кокотос ще погледнат отвъд победата, към създаването на песента, изграждането на артистичен образ, международната стратегия, очакванията и натиска, които идват с успеха, както и решенията, които определят какво следва. Защото зад един голям момент стоят месеци работа, екип, визия и поредица от избори, които остават невидими за публиката.

Разговорът ще бъде воден от Гордън Мейсън, едно от разпознаваемите имена в европейската музикална журналистика. Срещата поставя във фокус не само победата, а и по-големия въпрос как артистите и екипите им могат да превърнат международното внимание в дългосрочно развитие.

Сред другите акценти в програмата е дискусията "Who Owns This? AI, Copyright and the Fight for Music’s Future", посветена на влиянието на изкуствения интелект върху музиката, авторските права и бъдещето на творците. Към панела се присъединява Sebastian Beresford, познат като BID, който носи перспективата на артиста със своята 40-годишна кариера. Той е eDrummer на емблематичната група Leftfield, бил е асистент музикален директор на световните турнета Above & Beyond Acoustic I & II и е част от Arkarna, с която има платинени и златни музикални издания. В дискусията ще участват още Helen Smith (IMPALA), Silas Schwarzkopp (MusikWoche), Manos Dedevesis (Stay Independent) и Alice Oliveira (Partisan Records), а модератор ще бъде Dario Drastata. Панелът ще се проведе на 14 октомври от 11:00 до 12:00 ч. в Перото.

Пълната програма на SoAlive включва три дни с keynote сесии, дискусионни панели, практически семинари, showcase концерти, професионални срещи и възможности за нетуъркинг. Сред основните теми са изкуственият интелект и музикалните права, независимото разпространение, развитието на фестивалната сцена и възможностите за навлизане на нови международни пазари. Форматите Slow Meetings, Workshops и Speed Meetings дават на делегатите възможност за директен обмен с международни експерти, практически знания и нови професионални контакти. Местата за някои от сесиите са ограничени, а записването става през делегатския профил.

Интервю: Ян ван Кастерен: За изграждането на доверие при препродажбата на билети и защо вторичният пазар трябва да се промени

Паралелно с конференцията SoAlive ще предложи и фестивална програма с над 50 безплатни концерта на четири клубни и културни пространства в София – Sofia Live Club, Mixtape 5, Soda и Culture Beat. Сред участниците са Kerana & Kosmonavtite, Mila Robert, Nikolina Nu/NuWave, OnTheTree, Sunblinds, DESI, Peyotoff, MIRAIN, VOLENA, IVA, Izabalien, TURBO TRANS TURISTI, Francis On My Mind, Telli Davul, Macha Ravel, Korka и много други.

Със срещите между артисти, продуценти, мениджъри, фестивали, лейбъли и представители на международната музикална индустрия SoAlive продължава да изгражда мост между Балканите и глобалната сцена. Конференцията създава пространство за професионален обмен и нови партньорства, а фестивалната програма дава възможност на публиката да открива музика и артисти отвъд познатото.

SoAlive Music Conference & Festival 2026 ще се проведе от 14 до 16 октомври в София. Пълната програма е достъпна на официалния сайт на SoAlive. Всички концерти от фестивалната програма са с вход свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община "Календар на културните събития".