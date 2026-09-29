Направиха "Bangaranga" на DARA в унгарското "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Песента победител на "Евровизия 2026" - "Bangaranga" на DARA, печели все повече фенове и завладява все повече страни.

Последният хитов вариант на песента е от световното шоу за имитации "Като две капки вода" в неговата версия в Унгария, където избраха за имитация именно българския, а вече и световен хит.

Във втория концерт на живо на предаването "Sztárban Sztár" ("Звезда в звездата"), София Адам, популярна унгарска певица, рапърка и авторка на песни, беше натоварена със задачата да се превъплъти в DARA.

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Изпълнението беше идентично с това от виена, с което България спечели "Евровизия". Публиката на унгарското "Като две капки вода" оцени високо нейното старание и я аплодира бурно.

"Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута – дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно "благодаря" на вас, публиката, че гласувахте за мен!", написа Сафия Адам след представянето си.

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