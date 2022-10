Louis Tomlinson от One Direction за първи път в България

Louis Tomlinson - един от неповторимите вокалисти на One Direction, идва за пръв път в София на 18 септември 2023 година за концерт, част от турнето „Faith in the Future“ и по покана Fest Team и Live Nation.

С плодовита кариера като вокалист и автор на голяма част от хитовите песни на звездната момчешка банда и два солови албума, Louis Tomlinson ще стъпи за първи път на българска сцена догодина с концерта, част от турнето по повод представянето на едноименния нов албум „Faith in the Future“, в повече от 40 европейски града. Креативен, артистичен и с песен в Топ 10 на Spotify („Back To You” с Bebe Rexha), Louis идва, за да се срещне с родната публика за първи път.

Миналия месец Louis се завърна към музиката с първи сингъл от албума - "Bigger Than Me", първата му нова песен след излизането на дебютния солов албум "Walls", продаден в милионни тиражи през 2020 г. „Bigger Than Me“ вече завзема радио станциите на Острова и се насочва към американските чартове.

По новия албум „Faith In The Future“, който излиза официално на 11 ноември, Louis работи с известни имена като Rob Harvey, Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) и Hurts frontman Theo Hutchcraft. Louis записва албума с една основна цел: да създаде колекция от песни, подходящи за изпълнения на живо - задача, с която той се справя повече от добре.

През 2021 г. Louis е вписан в Книгата на рекордите на Гинес за счупване на рекорда за най-много излъчвания на живо за концерт на солов изпълнител от мъжки пол. Louis е домакин на едно от най-големите концертни събития, провеждани някога на живо, с продадени над 160 000 билета на фенове в над 110 държави и събра средства за няколко важни благотворителни организации и екипи, засегнати от пандемията.

Събитието във фейсбук е тук: Louis Tomlinson в България . Билетите за концерта на Louis Tomlinson ще бъдат налични от 19 октомври в 11:00, когато стартира предварителната и ексклузивна продажба за членовете на Fest Club и на фен клуба на артиста, а в масова продажба и на цени от 80 до 120 лв. влизат от 21 октомври в мрежата на Ticketstation.

Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.