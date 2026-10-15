Nightwish обявиха раздяла с вокалистката си Флор Янсен

Nightwish обявиха, че са се разделили с вокалистката Флор Янсен. В изявление в социалните мрежи групата написа: "След внимателно обмисляне, по взаимно съгласие решихме да се разделим. Това решение е необходимо и важно за нас и за бъдещите ни амбиции. Поради това сега ще преследваме тези цели по свои, отделни пътища. Пожелаваме си един на друг само най-доброто в съответните ни творчески пътешествия. За вас, скъпи слушатели, и разбира се за нас, това бележи края на едно наистина великолепно пътешествие".

В съобщението се казва още: "Nightwish ще продължи да съществува. Ще продължим напред и през 2027 г. ще влезем в студио, за да запишем нов албум. Докато празнуваме 30-годишнината на Nightwish, не бихме могли да бъдем по-развълнувани от музиката си и бъдещето си."

Бившата вокалистка на After Forever Флор се присъедини към Nightwish през 2012 г. като вокалистка на концертите по време на световното турне за албума "Imaginaerum", заменяйки втората вокалистка на групата Анет Олзон, която сама по себе си беше заместителка на оригиналната вокалистка Таря Турунен. Флор стана пълноправен член на групата малко след това, като участва в албумите "Endless Forms Most Beautiful" от 2015 г., "Human :||: Nature" от 2020 г. и "Yesterwynde" от 2024 г.

Nightwish обявиха планове да се оттеглят от сцената за неопределен период от време след последния си концерт на норвежкия фестивал "Tons Of Rock" през юни 2023 г. В момента групата отбелязва 30-годишнината си с юбилеен албум, озаглавен "The Greatest 30 Years On Earth", който излиза на 11 декември.

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