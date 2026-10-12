Само за ценители: Mastodon пускат винил с прах от зъби на мастодонт (ВИДЕО)

Групата Mastodon издава изключително ограничен тираж от винилови плочи на албума "Marrow Deep", които съдържат истински вкаменелости от мастодонт, съобщава "Rolling Stone". Винилът "Bone Dust" е ограничен до 170 копия и е изработен в партньорство с Waxwork Records и катедрата по геология на Университета на Джорджия.

Според прессъобщение групата е получила като подарък от фен вкаменени зъби от животното от Ледниковата епоха преди около 20 години. След години размисли басистът и вокалист Трой Сандърс предложил да ги пресоват във винил. Лейбълът Loma Vista свързал групата с Waxwork Records, които реализирали идеята с помощта на геологическата катедра. В специално видео геолог от университета смила зъбите на прах чрез мелница Spex и го прекарва през сито. В Waxwork членовете на групата сами поръсват праха върху восъка и пресоват плочите.

"Много е интересно да съпоставиш нещо с 11 000-годишни вкаменелости със съвременен албум на Mastodon от 2026 г.", казва Сандърс. Тиражът е ограничен "поради ограниченото количество костен прах". Затова групата е организирала жребий през магазина на Loma Vista, а регистрацията е за ограничен период от време.

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Mastodon издадоха "Marrow Deep" през август. Деветият им албум е записан след смъртта на бившия член на групата Брент Хиндс. Рецензията на "Rolling Stone" го определя като "тежък", но и "странно емоционален, поне за метъл албум". Групата е на турне в САЩ до края на октомври, предава БГНЕС.

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