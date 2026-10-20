Нова локация и БГ съпорт за концерта на Hatebreed и Life of Agony на 11 ноември

След по-малко от месец ще посрещнем хардкор легендите от Кънектикът Hatebreed, заедно с Life of Agony, а вместо End It, на сцената ще се качи родната банда Last Hope. Концертът ще се проведе на нова локация - малката сцена на Vidas Art Arena в София, като датата остава без промяна. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

Hatebreed са сред най-разпознаваемите групи в американската хардкор сцена. Повече от три десетилетия бандата съчетава хардкор и метъл в характерна смесица от тежки рифове, агресивна енергия и текстове за устойчивост, самодисциплина и преодоляване на трудностите. През 2025 г. групата представи първата си нова музика от пет години насам със сингъла "Make the Demons Obey", а в момента работи по следващия си студиен албум.

Специален гост на вечерта са Life of Agony - група, която още от началото на 90-те изгражда собствено място на пресечната точка между алтернативния метъл, хардкора и рока. Съчетавайки суровата енергия на хардкора с мелодичността и емоционалната дълбочина на алтернативния рок, Life of Agony продължават да бъдат мост между различни поколения слушатели десетилетия след дебюта си.

Новото попълнение към програмата са българите от Last Hope - икони, които с взривяващите си лайв изпълнения са се превърнали в неизменна част от българската хардкор култура. Бандата е делила сцена с легенди като Agnostic Front, Madball, Anthrax, Knocked Loose и много други, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите имена в европейския ъндърграунд.

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На 11 ноември публиката в София ще има възможност да види на една сцена три банди от различни поколения на тежката музика. От неоспоримата мощ на Hatebreed през емоционалната дълбочина на Life of Agony до безкомпромисния звук на Last Hope, вечерта ще бъде среща с артисти, оставили своя отпечатък върху хардкор и алтернативната сцена и продължаващи да оформят нейното настояще.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро. Всички закупени до момента билети остават валидни. Събитието във Facebook ще откриете тук.