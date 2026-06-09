Hatebreed, Life of Agony и End It идват в София за хардкор и алтернативна метъл вечер

На 11 ноември Зала 3 на НДК ще посрещне три добре познати имена за феновете на тежката музика. По покана на Fest Team в София пристигат хардкор легендите от Кънектикът Hatebreed, а към тях се присъединяват Life of Agony от Ню Йорк и End It от Балтимор – една от най-вълнуващите нови групи в съвременната хардкор сцена. Билетите за събитието влизат в продажба на 10 юни за членовете на Fest Club и на 11 юни в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

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Hatebreed са сред най-разпознаваемите групи в американската хардкор сцена. Създадена през 1994 г. в Бриджпорт, Кънектикът, от фронтмена Jamey Jasta, бандата изгражда характерен стил, в който хардкорът и метълът се срещат в експлозивна комбинация от тежки рифове, агресивна енергия и текстове, посветени на устойчивостта, самодисциплината и преодоляването на трудностите. Именно способността им да превръщат теми като загуба, тревожност, гняв и лични битки в катарзисно преживяване за публиката е една от причините Hatebreed да останат толкова влиятелни вече повече от три десетилетия.

Сред най-високо оценените им съвременни издания е албумът "Weight of the False Self" (2020), в който групата изследва теми като емоционалния товар, психическата устойчивост и преодоляването на лични кризи, без да се отклонява от характерната си безкомпромисна тежест. През 2025 г. те представят първата си нова музика от пет години насам със сингъла "Make the Demons Obey", а в момента работят по следващия си студиен албум. Новият период за групата идва паралелно с мащабни турнета и участия на водещи рок и метъл фестивали по света, които затвърждават репутацията им на безкомпромисна концертна машина.

Специален гост на вечерта ще бъдат Life of Agony – група, която още от началото на 90-те години изгражда собствено място на пресечната точка между алтернативния метъл, хардкора и рока. Историята на групата е неразривно свързана и с тази на вокалиста Keith Caputo, който през 2011 г. публично обявява своята трансджендър идентичност и в следващите години приема името Mina Caputo. Към днешна дата музикантът отново използва името Keith Caputo, а откритостта му по лични теми остава важна част от връзката на Life of Agony с тяхната публика.

Съчетавайки суровата енергия на хардкора с мелодичността и емоционалната дълбочина на алтернативния рок, Life of Agony продължават да бъдат група, която успява да свързва различни поколения слушатели и да запазва актуалността си десетилетия след дебюта си.

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Към програмата на вечерта се присъединяват и End It – една от най-коментираните нови групи в съвременната хардкор сцена. Сформирани в Балтимор през 2017 г. и част от каталога на Flatspot Records, те бързо привличат вниманието с експлозивните си концерти, характерното сценично присъствие на вокалиста Akil Godsey и безкомпромисната смесица от класически американски хардкор, пънк и кросоувър траш. Пробивът им идва с високо оцененото EP "Unpleasant Living" (2022), което намира място в множество годишни класации на специализирани медии, а през 2025 г. групата издава и дебютния си дългосвирещ албум "Wrong Side of Heaven". С репутация на една от най-енергичните лайв банди на новото поколение, End It обещават да дадат силен старт на вечерта в София.

На 11 ноември публиката в София ще има възможност да види на една сцена три американски банди от различни поколения на тежката музика. От безкомпромисната мощ на Hatebreed през емоционалната дълбочина на Life of Agony до експлозивната енергия на End It, вечерта ще бъде среща с артисти, оставили своя отпечатък върху хардкор и алтернативната сцена и продължаващи да оформят нейното настояще.

Билетите за събитието влизат в продажба на 10 юни за членове на Fest Club, а в мрежата на Ticket Station от 11 юни, на цена от 55 евро. Актуална информация за събитието следете тук.

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