PlayStation концерт с музиката от популярни видеоигри ще има през май в София

PlayStation™The Concert идва в София на 15 май 2025 г. с едно разтърсващо мултимедийно шоу, включващо легендарната музика от супер популярни видеоигри като God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, сериите Horizon и много други, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

Какво да очакваме от концерта

PlayStation™ The Concert пренася феновете в епичните светове на God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima и Horizon — игри, които не само са пленили играчите, но и се отличават с впечатляващи и завладяващи саундтраци. Концертът ще ни представи иновативни технологии и световнo ниво на продукция, а феновете ще изпитат уникално сливане на многослойни визуални ефекти, обгръщащ звук и звезден състав, съчетаващ класически и модерни инструменти.

Легендарните музикални теми на композитори като Густаво Сантаолала (The Last of Us), Йорис де Ман (Horizon), Илан Ешкери (Ghost of Tsushima) и Беър МакКрийри (God of War) ще достигнат нови висоти, предлагайки на феновете уникално и дълбоко потапящо концертно изживяване на живо.

PlayStation™ The Concert ще се проведе в "Арена 8888 София" на 15 май 2025 година от 20 ч. Билетите ще бъдат пуснати в продажба в петък, 18 октомври, в уебсайта на www.bilet.bg и на www.playstation.com/theconcert.

