SOLAR буди нощна София с CAMELPHAT на 7 юни

CAMELPHAT са сред установените лидери на мелодичното техно, неизменна част от ключови събития като Tomorrowland, Coachella, Lost&Found, Creamfields. Мултиплатиненото диджей и продуцентско дуо от Ливърпул се нарежда сред най-продаваните артисти на Beatport за всички времена. Dave Whelan и Mike Di Scala се радват на международен успех от излизането на хита "Cola" през 2017 г., който оглавява реномираната класация на Billboard и им носи номинация за "Грами". Те не слизат от върха, а продължават с още топ сингли като "Panic Room" и колаборации с Au/Ra или Jake Bugg като "Breathe" и "Be Someone". Дебютният им албум "Dark Matter" е със "Сребърен сертификат" за продажби и включва партньорства с легендарния Ноел Галахър от Oasis – в песента "Not Over Yet", както и с водещи имена от електронната сцена като Cristoph, ARTBAT и Ali Love.

Снимка: SOLAR

Звученето на CAMELPHAT не спира да се развива, а графикът им е все така наситен. Освен че са резиденти в Pacha, те са и сред хедлайнерите на Radio 1’s Dance Weekend на Ибиса този август, наред с имена като Jazzy&Belters Only, Dom Dolla, Gorgon City, Armand Van Helden. Рилийзите също не стихват – в края на миналото лято излезе новият им албум "Spiritual Milk", в колаборации с Anyma, London Grammar, Kölsch и още. Албум, който според тях отнася съзнанието далеч от ежедневния живот и който води към следващите им серии от ремикси. Преди броени дни излезе и прясна тяхна версия на парчето на Snirco&Millero "Sweet Moment", a в началото на годината феновете най-накрая се насладиха в платформите и на дългоочаквания рилийз на парчето им "Running Man".

В шоуто SOLAR на 7 юни ще се включи и MARTEN LOU, диджей, продуцент и автор – един от най-обещаващите изгряващи артисти на сцената на дийп хауса и мелодичния хаус. Неговото парче "My Love For You (Yebba's Heartbreak)" го постави в центъра на вниманието и му спечели огромна глобална подкрепа от топ артисти като Keinemusik, Adriatique, CamelPhat, Blond:ish, HUGEL, Robin Schulz и много други. С последните си рилийзи за лейбъла на Drake – OVO, FFRR или Atlantic Records, MARTEN LOU създаде собствен отличителен звук. EP-то му "No One Like You" бе представено от самия Pete Tong в неговото шоу, а разбиващата му мелодия "My Love For You" е основна по BBC Radio1. Наелектризиращото му сценично присъствие го отвежда до някои от най-популярните места по целия свят като Ибиса, Ню Йорк, Сао Пауло, Сен Тропе, Париж, Доха, Истанбул, Миконос и много други. Докато завладява публиката си със своите заразителни шоута и постоянно работи върху нова музика, MARTEN LOU върви по своя неоспорим път на успеха.

През март CAMELPHAT и MARTEN LOU се присъединиха към звездния състав от артисти, които ремиксират албуми на WhoMadeWho, като представят своите интерпретации на неотдавнашното сътрудничество между датската група и австралийката RY X "Love Will Save Me". Ново парче заедно? Предстои да изживеем несравнимата им енергия в една вечер в София на 7 юни в Inter Expo Center, когато SOLAR ще разгърне нестихващия си потенциал да радва феновете на качествения и актуален звук и фестивалните емоции още в началото на лятото.

Билети за SOLAR на 7 юни 2024 в Inter Expo Center може да намерите в YALTA CLUB, OMV, както и в мрежата на Eventim.bg. Събитието е 18+