STRIKER ще са специален гост на концерта на U.D.O. в София

Канадската хеви метъл банда STRIKER ще се присъедини към европейското турне на U.D.O. - "Triple Anniversary Tour 2027". Двете групи ще се срещнат с българските фенове на 4 февруари 2027 г. в зала "Христо Ботев" за една вечер, посветена на неподправения хеви метъл и неговата непреходна енергия.

Родом от Едмънтън, Албърта, STRIKER са сред имената на съвременната метъл сцена, които успешно съчетават класическия хеви метъл с хардрок звученето и характерната естетика на 80-те години. Групата обещава сериозна доза адреналин още преди излизането на U.D.O. на сцената.

"Triple Anniversary Tour 2027" стартира на 19 януари в Париж и ще премине през 32 европейски града. С него се отбелязват едновременно три важни събития – 75-ият рожден ден на Удо Диркшнайдер, 40 години от създаването на U.D.O. и излизането на дългоочаквания 20-и студиен албум на групата, който ще се появи в началото на годината чрез Reigning Phoenix Music.

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Билетите за концерта на U.D.O. със специален гост STRIKER на 4 февруари 2027 г. в зала "Христо Ботев", организиран от Sofia Music Enterprises, могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

40 € до 31.12.2026 г. вкл.

45 € от 1.01.2027 г. до 3.02.2027 г. вкл.

50 € в деня на концерта

Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

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