Хеви метъл легендите U.D.O. се завръщат у нас за мащабно юбилейно шоу

В началото на 2027 г. германските метъл ветерани U.D.O. тръгват на юбилейното турне "Triple Anniversary Tour 2027", с което ще отбележат едновременно три важни събития – 75-ия рожден ден на Удо Диркшнайдер, 40 години от създаването на U.D.O. и излизането на дългоочаквания 20-и студиен албум на групата, който ще се появи в началото на годината чрез Reigning Phoenix Music.

Разбира се, България е задължителна спирка в турнето. Концертът у нас ще се състои на 4 февруари 2027 г. в зала "Христо Ботев" в София.

Още: Ето кои са легендарните музиканти зад супергрупата BEAT, съживяваща звука от 80-те на King Crimson

След успеха на албума "Touchdown" от 2023 г., U.D.O. продължават неудържимо напред с чисто нов материал, който в момента е в процес на разработка. Макар подробностите около новия албум все още да се пазят в тайна, феновете могат да очакват първи сингли и повече информация през следващите месеци.

Малко артисти в историята на хеви метъла са оставили толкова ярка и трайна следа, колкото Удо Диркшнайдер. От ранните си дни, в които оформя жанра, до това да е лидер на U.D.O. в продължение на четири десетилетия, неговият неподражаем глас и безкомпромисен стил вдъхновяват поколения метъл фенове по целия свят. С 19 студийни албума зад гърба си и 20-и на хоризонта, U.D.O. продължава да бъде движеща сила на световната метъл сцена.

"Triple Anniversary Tour 2027" стартира на 19 януари в Париж и ще премине през 32 европейски града. По време на турнето U.D.O. ще представят специален сетлист, обхващащ цялата кариера на бандата - от емблематични класики и любими на феновете парчета до съвсем нов материал.

Интервю: Специално пред Actualno.com: Говори вокалистът на метъл групата Hypocrisy (ВИДЕО)

Билетите за концерта на U.D.O. на 4 февруари 2027 г. в зала Христо Ботев влизат в продажба на 30.04.2026 г. в 16 ч. и ще могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

40 € до 31.12.2026 г. вкл.

45 € от 1.01.2027 г. до 3.02.2027 г. вкл.

50 € в деня на концерта

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.