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The Chemical Brothers са вторият хедлайнер на PHILLGOOD 2027

26 октомври 2026, 11:18 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
The Chemical Brothers са вторият хедлайнер на PHILLGOOD 2027

PHILLGOOD обявява втория хедлайнер на второто си издание - The Chemical Brothers. Британското дуо, което превръща концертите си в едно от най-въздействащите аудиовизуални шоута в света, се връща в България, за да стане кулминацията на втората фестивална вечер, 17 юли 2027 г., на Гребната база в Пловдив. Така в рамките на един уикенд, от 16 до 18 юли, на една сцена ще застанат Роби Уилямс и безспорните пионери на електронната музика. Предстои обявяването на третия хедлайнер и на още водещи имена от световната музикална сцена.

Билети за PHILLGOOD в различни категории можете да намерите в мрежата на Ticket Station: тридневни на цени от 199 евро и единични за първата вечер на цени от 99 евро. От днес в продажба са и единичните билети за втората вечер на цени от 99 евро.

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"Искаме PHILLGOOD да донесе в Пловдив мащаба на големите европейски фестивали. Видяхме го с първото издание, а сега, с Роби Уилямс и The Chemical Brothers на една сцена в един уикенд, показваме докъде можем да стигнем заедно с публиката, която ни повярва още преди да обявим първото име. А програмата на 2027 г. тепърва се подрежда", казва Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team.

Явлението The Chemical Brothers

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The Chemical Brothers са рядко явление в електронната музика. Създадени от Ed Simons и Tom Rowlands в Манчестър в началото на 90-те, те извеждат жанра big beat от клубовете в центъра на поп културата. Докато хитовете им щурмуват класациите, а концертите им на живо създават невиждана еуфория, The Chemical Brothers изграждат цял свят около музиката си - психеделична заешка дупка от зашеметяващи визуализации и звук, който има силата да накара публиката да левитира. Каталогът им е минал през поколения музикални фенове: "Hey Boy Hey Girl", "Block Rockin’ Beats", "Galvanize", "Wide Open", "Got to Keep On". За близо 35 години дуото събира множество награди "Грами" и BRIT, над 21 милиона продадени физически носители по света, сред които 6 албума под номер едно във Великобритания, и милиарди стриймвания. Тракът им "Go" звучи във филма на Netflix "Apex" и над десетилетие след издаването си се завърна като нов международен хит, последван от компилацията "Go: Apex and Beyond" с най-популярните им парчета. Последният им студиен албум "For That Beautiful Feeling" е посрещнат от критиката с оценки като "Електронни титани, фокусирани върху бъдещето както винаги" и "След почти 30 години все още няма никой като тях".

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На PHILLGOOD The Chemical Brothers ще пренесат цялото си шоу на брега на Гребната база - с най-емблематичните си тракове и визуалния свят, с който са известни по целия свят.

Билети за фестивала можете да намерите в мрежата на Ticket Station: тридневни на цени от 199 евро, както и еднодневни за първата и втората фестивална вечер.

PHILLGOOD се организира от "Фест Тийм" ООД като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2019" и с подкрепата на Община Пловдив. Следете новините за предстоящите артисти на PHILLGOOD 2027 на phillgood.ink и festteam.bg.

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фестивали The Chemical Brothers концерти PhillGood Festival
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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