Кабинетът "Радев":

Роби Уилямс е първият хедлайнер на PHILLGOOD 2027 в Пловдив!

10 септември 2026, 12:11 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Роби Уилямс е първият хедлайнер на PHILLGOOD 2027 в Пловдив!

Най-големият шоумен на британския поп Роби Уилямс идва в Пловдив догодина, за да оглави първата вечер на PHILLGOOD 2027. След изминалото лято, което събра хиляди щастливи хора и остави високи очаквания и музикални желания за следващото, фестивалът дава своя първи отговор с британската суперзвезда. От 16 до 18 юли 2027 г. PHILLGOOD се завръща на Гребната база в най-древния жив град в Европа с амбицията да надскочи първото си издание. Утре в 10:00 ч. в мрежата на Ticket Station започва предварителната продажба на билети за PHILLGOOD 2027 за всички притежатели на карти Mastercard. В събота и неделя достъп до билетите ще имат членовете на Fest Club. Останалите билети влизат в обща продажба в понеделник в 10:00 ч. на цени от 99 евро за еднодневен и 199 евро за тридневен билет.

Роби Уилямс в Пловдив

Роби Уилямс е първото име, с което Fest Team започва да подрежда музикалния PHILLGOOD пъзел за 2027. Той се завръща в България след концерта си на стадион "Васил Левски" през 2025 г., когато над 40 хиляди души го посрещнаха в София, а на финала "Angels" прозвуча с гласовете на десетки хиляди фенове. Магията на всяка среща с Роби е в парадокса на огромната сцена и усещането, че той пее лично на теб.

Роби Уилямс на концерта му в София през 2025 г., фотограф: Цветан Узунов

Роби Уилямс е един от най-успешните музикални артисти в света с 90 милиона продадени албума в световен мащаб, шест от 100-те най-продавани албума в британската история и рекордните 16 албума под номер 1 в Обединеното кралство. С "BRITPOP" - 16-ият му албум, той отново стъпи на първото място в британските класации, с което подобри собствения си рекорд за артист с най-много записи под номер 1 във Великобритания. За кариерата си Роби е получил рекордните 18 награди "BRIT", 8 немски приза "ECHO", 3 отличия на "MTV Europe" и 2 номинации за "Грами". През 2025 г. взе приза "PRS for Music Icon" на наградите "Ivors" - петата му "Ivor Novello Award", която го нареди сред най-емблематичните и влиятелни британски текстописци. На 16 юли 2027 г. е следващата среща с лошото момче на британския поп на PHILLGOOD.

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Phillgood

Първото издание на фестивала постави висока летва и за три дни Гребната база прие над 35 български и международни групи, а The Cure, Gorillaz и Moby събраха публика от различни възрасти и националности – повече от 25% от чужбина! Събитието беше отразено от медии от Италия, Гърция, Великобритания, Германия, Сърбия, Румъния, Турция и Нидерландия, а заедно с Hills of Rock фестивалният юли направи Пловдив дом на над 60 хиляди зрители в рамките на две седмици. По условията, които предлага, PHILLGOOD вече стои наравно с утвърдените европейски фестивали. Вниманието към всеки детайл остава водещо и през 2027 г. от специализираната настилка пред всички сцени и обособения медиен център до жестовия превод на програмата "Музиката е за всички", платформата за хора с двигателни затруднения и чашите за многократна употреба "Refill, Reuse, Repeat".

Утре в 10:00 ч. в мрежата на Ticket Station започва предварителната продажба на билети за PHILLGOOD 2027 за всички притежатели на карти Mastercard. В събота и неделя достъп до билетите ще имат членовете на Fest Club. Ако има останали билети – те ще влязат в обща продажба в понеделник в 10:00 ч. на цени от 99 евро за еднодневен и 199 евро за тридневен билет. На разположение са и тридневни къмпинг билети от 66 евро и такива за каравани - от 88 евро. Припомняме, че първите промо билетите за догодина свършиха още преди обявяването на първия артист.

PHILLGOOD се организира от "Фест Тийм" ООД, като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2019" и с подкрепата на Община Пловдив. Повече информация за предстоящите артисти на PHILLGOOD 2027 следете phillgood.ink и festteam.bg.

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Роби Уилямс фестивали концерти PhillGood Festival
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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