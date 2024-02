VEZHDI (Александър Веждаров) с песента „Blow Up“ е големият победил в първото издание на възродения Младежки конкурс за нова песен!

Започна новото пътешествие на Младежкия конкурс за нова песен! След десетилетия на прекъсване, в присъствието на сина и съпругата на създателя на конкурса Панайот Славчев, се проведе първото издание на възродения легендарен форум. Както преди, така и сега той се проведе в залата на Националния студентски дом (НСД) в София, но този път бе организиран съвместно със сдружението автори и композитори МУЗИКАУТОР.

След предварителна селекция до участие в двата фестивални дни (13 и 14 февруари 2024 г.) бяха допуснати 39 песни, а за финала на 15 февруари 2024 г. бяха класирани общо 18 песни, представени от музикални групи и индивидуални изпълнители.

Силна енергия, огромно разнообразие от музикални стилове, вдъхновяваща творческа свобода – с тези думи може да се характеризира незабравимата конкурсна атмосфера. И въпреки че не се познаваха предварително, артистите силно се подкрепяха един друг – силен знак за това, че конкурсът и музиката в него успя да създаде приятелства и артистична общност.

В журито присъстваха артисти, огромно вдъхновение за младите творци – Миленита, Kottarashky, Деян Каменов (D2 и Dee Stoned), Васил Русев (Тъмно), Рио (Тангра), Деян Драгиев – Даката (Ревю, Panican Whyasker, Babyfece Clan, Me And My Devil), Богдан Томов и други. Те имаха трудна задача – конкурсът представи уникални млади артисти с иновативен стил и всеки с различно, творческо лице.

Ето и големите победители:

Първа награда: VEZHDI (Александър Веждаров) с песента „Blow Up“

Втора награда: Русита с песента „Несъвършена“

Трета награда: Група Цвет с песента „Силует“

Освен парични награди, те печелят и професионален запис на техните песни от Българското национално радио. Това анонсира самият генерален директор на БНР Милен Митев, който присъства на събитието.

Наградата на публиката спечелиха група Opium за песента „In my sleep“, а специалния приз на организаторите от МУЗИКАУТОР заслужено получи група Юпитер 7 за песента „Не ме мисли“.

Награди раздадоха партньорите от Rock Academy, които отличиха:

група Overhook с песента „SufferRain“

група DeadAhead с песента „Chase the dead skin“

група NONSENSE с песента „Romania Pitbull“

Членовете на журито бяха единодушни, че сред песните – финалисти в последния ден, няма слабо парче. Ето защо всички изпълнители от финалната селекция получиха грамоти за добро представяне – групите Freakdale, NEX, ФУЛ, както и артистите Кристиан Грънчаров – Kris Gran, Мартина Стефанова – OnTheTree, Серджио Авакян – SERGIE, Люба Александрова, Атанаска Тенева – Нани, Стефания Ангелова, Яна Петрова – христи.янче.

Всички финалисти автоматично влизат в селекцията за следващия Младежки конкурс за нова песен. Така че вече знаем имената на първите участници за второто издание на възродения конкурс!

Приемствеността бе основна тема, която с топло чувство коментираха всички присъстващи. От това, че в залата на финала беше семейството на основателя на конкурса Панайот Славчев, до това че основното идейно, енергийно и организационно ядро на рестарта на конкурса е Васил Гюров (Ревю) – участник в конкурса в края на 80-те години, а също и заместник-председател на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР. Като организационен и технически екип в помощ на младите музиканти работиха вдъхновяващи артисти от Нова генерация, Контрол и други групи с вече легендарен статус! Това също беше много важна и знакова част от концертите в Студентския дом.

Специално признание от МУЗИКАУТОР получиха Васил Гюров, доскорошният директор на НСД Христиан Димитров, също с принос за възраждането на конкурса, както и съпругата на Панайот Славчев – Милка Славчева, за неговия несравним принос за развитието на младежите на българската музикална сцена.

Благодарим на партньорите от Българското национално радио, Rock Academy, Българската музикална асоциация, Сдружение „Сцена Музика“, както и за патронажа на събитието на Министерство на образованието и науката и Министерство на културата.

Младежкият конкурс за нова песен е факт и в Националния студентски дом отново се пише история. Съвсем скоро ще обявим и датите на второто възродено издание!