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"Избрахте безчестието – ще получите войната": Илиян Василев след гостуване на Иво Христов в БНТ

19 октомври 2026, 10:41 часа 2022 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Избрахте безчестието – ще получите войната": Илиян Василев след гостуване на Иво Христов в БНТ

Ако сте гледали Иво Христов, вече знаете: България е изправена пред опасност за националната си сигурност, каквато не сме виждали в този мащаб от падането на режима на Живков. Външнополитическите реакции на тези хора сякаш се основават не на реалностите днес, а на очакването, че с помощта на Тръмп Москва ще дочака политически промени във Франция и Германия, ще промени съотношението на силите в Европа и ще наложи нов ред в ЕС и НАТО. Това мнение изразява дипломатът Илиян Василев, който е бивш наш посланик в Русия и председател на Управителния съвет на НПО "Алтернативи и анализи", в профила си във Facebook.

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"Но това са пожеланията на Путин, не реалността. Тоест това не е национална политика, а елемент на чужда политика - тази на Кремъл. Вие очаквате България да излезе през парадния вход от ЕС и НАТО, нищо подобно. На Кремъл не му трябва това, трябва му нашата деструктивна сила вътре в тези алианси, стратегия, която Йотова и Радев реализират неотклонно.

Путин търси политическите му агенти да вдигат до максимум напрежението, да изтощава съюзниците и да ги използва за да разцепи Европа и НАТО отвътре.

У нас има хора, които настояват първо да подредим вътрешния политически дневен ред - избори, парламентарни дебати, партийни сметки. Да изчакаме подходящия момент", обяснява той.

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И пита: Какво точно ще спечелим от това чакане, ако междувременно загубим способността си да защитаваме националните интереси?

"Ако дочакаме Йотова и Радев да установят трайно своя модел на управление, ако опасностите се превърнат в свършен факт, какво ще ни помогне, че сме спазили нечии тактически приоритети и сме отложили протеста?", пита още дипломатът.

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"Не виждате ли противоречието? Йотова и Радев излъгаха избирателите с обещания за борба с корупцията, и така получиха властта, която я упражняват за да управляват обществените нагласи със страхове за война, обещания за „мир“ и „снишаване“, които рискува буквално да ни изолира от останалата част на ЕС и НАТО.

Няма нищо по-валидно в подобна ситуация от историческото предупреждение, свързвано с Чърчил и критиката му към политиката на умиротворяване на Чембърлейн: „Беше ви даден избор между войната и безчестието. Избрахте безчестието - и ще получите войната“.

Путин няма да спре войната, защото това е единствения начин за оцеляването му", категоричен е Василев.

Според него думите на Чърчил трябва да са предупреждение към всички, които бъркат отстъплението с дипломация, бездействието с предпазливост, а отказа да назовеш заплахата - с опазване на мира. Не искате да реагираме сега остро, ще получите Йотова и Радев за дълго.

"Добре е да разберем и още нещо: политическото издигане на Радев не започва вчера. То се вписва в процеси и тенденции, развивали се повече от десетилетие, което издава стратегически план, който се реализира от Кремъл. Зная го, защото съвършено случайно съвпадна с включването ми в черния списък на Кремъл и черните списъци на медиите. Просто защото знаят, че ги познавам.

Наивно е да смятаме, че Радев ще си тръгне като Борисов - при първата сериозна вълна на обществено недоволство.

Ако Радев укрепи властта си с победата на Йотова, с подкрепата на политически, икономически и олигархични мрежи, съпротивата срещу промяната може да се окаже много по-трудно - като в Орбанова Унгария. Именно защото тези безценни ранни моменти на укрепването на автократичния му нагон, в които тази власт може да се атакува са пропуснати. Не бива да подценяваме и риска от икономическа и институционална криза, ако управлението продължи да поставя политическото оцеляване над обществения интерес.

Затова не можем да чакаме.

Не можем да отлагаме защитата на България, докато се изяснят тънки партийните сметки и приоритети.

Хайде този път да действаме с първия, а не с втория си акъл.

Да не чакаме властта на Радев и Йотова да се консолидира.

Защото, когато става дума за националната сигурност, закъснялата реакция може да се окаже реакция, която вече няма значение.

Националната ни сигурност е във всичко - в доходите, в образованието, във вътрешната сигурност, културата. Руските дронове атакуват именно това - способността си да включим инстинкта за самосъхранение в рамките на ЕС и НАТО. Вижте какво става с цените на тока, на природния газ, на горивата - посочете една едничка сфера, в която да кажете - това управление - тандема Йотова - Борисов - ще ни защитят", завършва Василев.

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Илияна Йотова Румен Рачев Илиян Василев Иво Христов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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