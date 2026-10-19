Очаквате ли победа за Украйна? А Вие очаквате ли победа за Русия? Искате ли ЕС да оцелее? Иво Христов и "сводките"

"България не иска да излезе от Европа, но ще устои ли Европа такава, каквато е? България трябва да разглежда сценарий, при който няма да получава сегашното европейско финансиране и неконтролирана миграция. У нас няма социално напрежение". Това заяви пред БНТ вицепремиерът Иво Христов. Още: Вицепремиерът Иво Христов има и руско гражданство? Официален отговор от Министерски съвет

И предупреди - всякакви хора има на улицата, след което влезе в темата за войната с Украйна, с внушение, че Украйна ще загуби непременно, така излизало от "сводките". Христов не коментира дали Украйна ще загуби, ако има безрезервната подкрепа на Европа, ако тя не беше разделена от години на хибридно влияние с източник точно Русия, което разцепва през социалните мрежи европейските общества. Колкото до "сводките" - НАУЧЕТЕ ОЩЕ ЗА ТЯХ: Докато ловят мигранти в Санкт Петербург за войници, генералите на Путин го лъжат: Превзехме Добропиля (ВИДЕО)

От Франция до Украйна

Христов посочи, че процесите във Франция са непредвидими. "Тази социална бомба тиктакаше във Франция от доста години. Този взрив на ученическите протести беше очакван. Когато има изгоряло кметство и унищожени сгради - това значи, че някогашните криминални случай вече са ескалирали до социален феномен", коментира вицепремиерът.

"Аз бих казал, че във Франция голямата драма започна със самоизолирането на елита от проблемите на обществото", посочи Христов, който изключи да има връзка с политиката на Марин льо Пен, свързана с тази на "Прогресивна България".

Според него "политическият миш-маш" е най-голямата опасност, пред която е изправена Франция. Той сравни ситуацията с протестите в Париж и другите френски градове с управлението на сглобката в правителството на Николай Денков-Мария Габриел, управлявало в периода 2023-2024 година.

Иво Христов заяви, че е против да се доставят оръжия за Украйна и против това България да бъде вкарвана в чужди политически сблъсъци.

"Краят на войната няма да бъде приятен за Европа", смята Христов, като влезе в кратък диалог с водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова, като я запита дали очаква победа за Украйна? Тя обаче му опонира и го запита дали очаква победа за Русия, докато колегата ѝ Симеон Иванов му зададе въпрос дали иска Европейският съюз да оцелее? Христов увери, че иска ЕС да оцелее, но се опасява, че не може да стане в досегашния вид. Отделно вицепремиерът призова "да се четат сводките", за да се видело как върви войната в Украйна, те са публични, по думите му. Само че сводки има както от Украйна, така и от Русия - не стана ясно кои чете лично той - Още:

Впоследствие Христов заяви, че не може да заеме позиция коя държава точно стои зад дроновете, атакували кораби в Черно море - трябвали доказателства.

В заключение Иво Христов обеща Бюджет 2027 да бъде в рамките на 3% дефицит. И запита от кого другиго може да вземе властта, за да запълни дупките в бюджета - от богатите или от бедните, докато си призна, че не знае в детайли какво гласи проектът за бюджет за 2027 година - ОЩЕ: Да вземем от богатите! А от кого да вземем?