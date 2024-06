Община Пловдив и фондация стартират кампания "Фестивално лято" 2024

До края на септември фондацията ще представя акценти от най-големите фестивали и събития в града, които превръщат Пловдив за поредна година в притегателна точка за изкуство и културен туризъм в страната. През лятото на 2024 Пловдив отново е фестивална столица на България с най-мащабни за страната инвестиции в култура.

Селекцията включва 18 мащабни събития и ключови за града фестивали, станали емблема на Пловдив - Европейска столица на културата.

Още през месец май календарът от събития в Пловдив започна с богатата програма в международния фестивал One Dance Festival, който представя за първи път свои копродукции с едни от най-големите имена на съвременния танц в Европа. В края на месеца се проведе музикалният уикенд на шоукейс конференцията SPIKE с участници и публика от цял свят, а съвсем скоро сцената на Античен театър Пловдив се открива с годишния концерт на великолепната Соня Йончева и операта „Тоска“. Месец юни продължава с концерт на Марио Бионди и началото на знаковия фестивал на „Държавна Опера - Пловдив“ – Opera Open, които тази година честват своята 70 годишнина. По това време на хълм Бунарждика се очаква фестивалът за електронна музика – Plovdiv House Festival, а на Стадион Пловдив предстоят два фестивални дни от второто издание на „Франкофоли“ в града.

Hills of Rock се завръща с цели три дни през юли, а традиционният за Пловдив Международен фолклорен фестивал звучи до началото на август. Лятното издание на Пловдив Джаз Фест, както и концертът на Gypsy Kings очакваме в първите жарки дни на август, а лятото в Пловдив продължава и през септември, когато празнуваме 10 години Европейска столица на културата! През септември честваме и 10 години заедно с Shake That Хълм, предстои премиерно заглавие от Драматичен театър - Пловдив, рок и метъл фестивалът Music of Ages,, а ул. „Иван Вазов“ ще бъде отново сцена на фестивала „Улица Станционна“.

Кампанията „Фестивално Лято Пловдив 2024“ се случва за втора година, визуалната идентичност на материалите е дело на студио „Пункт“, в сайта на „Пловдив 2019“ е изработена специална страница, която дава лесен интерактивен достъп до всички големи събития подкрепени от фондацията.

Акценти и новини може да следите в информационните канали на „Пловдив 2019“:

https://plovdiv2019.eu

https://www.facebook.com/2019plovdiv

https://www.instagram.com/plovdiv2019/