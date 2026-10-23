"Абсурдно е да очернят Доцова": Депутат на Радев обвини Соня Колтуклиева в панаир

Абсурдно е обаче да очернят и да приписват най-грозни определения точно на Михаела Доцова. Тя е един от най-добронамерените, коректни, подготвени и придържащи се към правилата мои колеги и се гордея, че съм в един отбор с нея и че такъв човек е председател на българския парламент. Това написа депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков във "Фейсбук" след като опозицията поиска оставката на Михаела Доцова заради случая със Соня Колтуклиева. Припомняме, че снощи Колтуклиева беше изблъскана грубо от служител на НСО при опит да зададе въпрос на Доцова, опитвайки се да отвори вратата на автомобила й.

Критиката на опозицията е, че Доцова е напуснала мястото на инцидента без да провери как е падналата Колтуклиева.

"Не е журналистика да отваряш вратата на автомобил с охранявано лице вътре. Не е журналистика да превръщаш брифинги в панаири. Не е журналистика и да изпълняваш поръчки за омаскаряване на политически опоненти", смята Тричков.

Според него действията и поведението на Соня Колтуклиева изкривяват смисъла на журналистиката като професия.

Тричков обвини Колтуклиева в панаир

Стоян Тричков определи случая със Соня Колтуклиева като нейн панаир.

"Той постигна друга цел - услужливо сближи отново старите приятели от ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, които днес настървено зоват за оставки. Но исканията за оставка на председателя на Народното събрание са абсурдни, защото стъпват на внушения, игнориращи установените в НСО процедури, за чието спазване се очаква обективна проверка", смята Тричков.

Депутатът заговори за отчаяната предизборна превъзбуда на онези, които днес сглобено надават вой за оставка, е разбираема.

"Някои хора са притеснени. Вече нямат контрол и не им остава нищо друго, освен отново да се вкопчат едни в други и да плюят заедно", посочва още Тричков. ОЩЕ: "Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева