"Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

Да, ще поискам оставката на председателя на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от охранител на службата. Тя добави, че вижда пропуски и очаква оставки. ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

"Още вчера вечерта започна проверка от НСО. Чакам първите резултати. Във всеки момент се докладва на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко - както по отношение на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашата колежка Соня Колтуклиева", обясни Йотова.

Попитана дали ще поиска и оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, президентът отговори: "Не може президент да иска оставка на председател на Народното събрание.

Припомняме, че в четвъртък вечерта се разигра грозна сцена пред централата на "Прогресивна България". Соня Колтуклиева от сайта ПИК се озова в болница, след като бе силно изблъскана от охранител на НСО. След нападението, журналистката бе приета във ВМА с комоцио и извадено рамо.

Днес журналистката съобщи, че състоянието й се е влошило и е приета в друга болница, като може да се наложи и операция. ОЩЕ: Соня Колтуклиева отново в болница и пред операция

Служителят на НСО, който избута журналистката, беше задържан.

Инцидентът предизвика и остри политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите.