Войната в Украйна:

"Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

23 октомври 2026, 11:20 часа 855 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева

Да, ще поискам оставката на председателя на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от охранител на службата. Тя добави, че вижда пропуски и очаква оставки. ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

"Още вчера вечерта започна проверка от НСО. Чакам първите резултати. Във всеки момент се докладва на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко - както по отношение на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашата колежка Соня Колтуклиева", обясни Йотова. 

Попитана дали ще поиска и оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, президентът отговори: "Не може президент да иска оставка на председател на Народното събрание.

Припомняме, че в четвъртък вечерта се разигра грозна сцена пред централата на "Прогресивна България". Соня Колтуклиева от сайта ПИК се озова в болница, след като бе силно изблъскана от охранител на НСО. След нападението, журналистката бе приета във ВМА с комоцио и извадено рамо.

Днес журналистката съобщи, че състоянието й се е влошило и е приета в друга болница, като може да се наложи и операция. ОЩЕ: Соня Колтуклиева отново в болница и пред операция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Служителят на НСО, който избута журналистката, беше задържан. 

Инцидентът предизвика и остри политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НСО Илияна Йотова Соня Колтуклиева
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес