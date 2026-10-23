"Аз съм била в такава кола, всичко се вижда": Искра Михайлова обвини Доцова, че е избягала като нарушител (ВИДЕО)

"Аз съм била в такава кола, всичко се вижда", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Искра Михайлова пред медиите в парламента. ДПС продължават да искат оставката на Михаела Доцова като председател на парламента, както и тази на шефа на НСО. "Това, което най-много възмути всички е, че председателят на Народното събрание г-жа Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и вреда на човека и бяга. Качи се на колата си и избяга. Това е недопустимо. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали е журналист, който задава неудобни въпроси, дали това е просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателя на НС", каза още Михайлова.

Тя попита дали е било толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева. Охраняването лице може да реагира в такива случаи

"Несъобразеното насилие е насилие"

ДПС същевременно осъджат и факта, че НСО посегнало на бългаски гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било с противоречие на техни протоколи.

"Несъобразеното насилие е насилие и то остава насилие", заяви още Михайлова.

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ДПС са доволни от позицията на Йотова

"Много се радвам че президентът Йотова сутринта не много рано е чула призивите от снощи", заяви Михайлова по повод позицията на президента, която каза, че ще поиска оставката на Емил Тонев. ОЩЕ: "Ще искам оставката на шефа на НСО": Йотова с първи думи след случилото се с Колтуклиева