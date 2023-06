Бойко Борисов: Силвио знаеше как да вдъхновява със своята отдаденост

"Дълбоко съм натъжен от загубата на моя приятел и колега от Европейската народна партия Силвио Берлускони. Силвио знаеше как да вдъхнови със своята отдаденост и визия за Европа! Моите най-дълбоки съболезнования за семейството му. Почивай в мир, Президенте!", гласи пълната публикация на Борисов.

I am deeply saddened by the passing of my friend and @EPP colleague Silvio Berlusconi @berlusconi. Silvio knew how to inspire with his devotion and vision for Europe!

My deepest condolences to his family.

Rest in peace, Presidente! pic.twitter.com/QpQTnjycmw