Борисов честити на Фон дер Лайен: Лидерството ви е от съществено значение в Европа

Вашето лидерство е от съществено значение за нас в Европа! Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обръща към председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в платформата Х (бивш Twitter) след преизбирането й за нов мандат.

"Сърдечни поздравления, скъпа Урсула", обръща се лидерът на ГЕРБ.

"Гордеем се с вашия успех и ангажираност. Благодаря ви за приятелството и подкрепата!", пише още Борисов.

Heartfelt congratulations, dear Ursula @vonderleyen on your reelection as President of the @EU_Commission! We are proud of your succes and engagement. Your leadership is essential for us in Europe! Thank you for your friendship and support! 🇪🇺