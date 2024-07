"Вие сте изключителна личност": Борисов поздрави Мецола

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Роберта Мецола за преизбирането й за председател на Европейския парламент, става ясно от неговия официален Twitter акаунт.

Роберта Мецола от Малта, която е член на Европейската народна партия (ЕНП), получи 562 гласа от общо 699 гласували. Другият кандидат - Ирене Монтеро от "Левицата" - събра само 61. Невалидните бюлетини бяха 76, а действителните - 623.

"Решителната подкрепа за Вашето преизбиране доказва, че Вие сте изключителна личност и професионалист, признат от всички страни", пише Борисов. Той споделя още, че ГЕРБ се гордее с нея и благодари за приятелството. ОЩЕ: И новият Европейски парламент избра Роберта Мецола за свой председател

Heartfelt congratulations, dear Roberta @EP_President ! The decisive support for your reelection proves, that you are an outstanding person and professional, recognized by all parties. We are proud of you and grateful for your friendship.#epp pic.twitter.com/iz90aFAZLm