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На президентските избори: В три населени места ще избират и кмет

19 октомври 2026, 22:32 часа 1345 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На президентските избори: В три населени места ще избират и кмет

Ключова седмица за президентския вот. Броени дни остават до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за нов държавен глава. Жителите на три села ще избират и президент, и кмет, след като вчера не успяха да излъчат победител на проведените частични местни избори.

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Сред тях е и врачанското село Малорад, станало известно преди три години с казуса „Бачи Цено“, когато изборна секция дописваше преференции за кандидати за общински съветници. Интересното този път е, че жителите на селото ще гласуват в отделни секции за държавен глава и за местна власт.

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Балотажи ще има и във варненското село Рудник, както и в старозагорското село Яворово. А 11 други населени места успяха да изберат новите си кметове на вота вчера.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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