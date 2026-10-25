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ЦИК пусна първи официални резултати от президентските избори

25 октомври 2026, 23:46 часа 1135 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК пусна първи официални резултати от президентските избори

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 35,5% при първите официални резултати от президентските избори, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават 30,3%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 23:00 часа на 25 октомври при обработени 7,37% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е около 5,2 процентни пункта. Така първоначалните официални данни също показват преднина за Йотова, след като екзитполовете и паралелните преброявания в изборния ден очертаха оспорвана надпревара и значително по-малка дистанция между двамата основни кандидати в сравнение с прогнозите от седмиците преди вота. Още: Йотова обеща "позитивна кампания за мир", избегна въпрос за подкрепа от ГЕРБ (ВИДЕО)

Костадинов е трети, над 4,7% не подкрепят никого 

На трето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин, с 13,5% от гласовете.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,77% от гласувалите. Кандидатите на МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манoв, получават 4,12%, а двойката на "Величие" - Ивелин Михайлов и Любяна Матеева - 4,01%.

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Иван Христанов и Стоянка Черкeзова събират 2,4% от гласовете според първите официални данни. Още: Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ

Оспорвана надпревара преди балотажа 

В изборния ден екзитполовете на социологическите агенции поставиха Йотова на първо място, но отчетоха малка разлика спрямо Гюров. При паралелното преброяване на 100% от данните "Мяра" отчете 35% за Йотова и 31,9% за Гюров, докато "Алфа рисърч" даде 34,6% на Йотова и 32,7% на Гюров.

Преди вота проучванията сочеха по-голяма преднина за Йотова, но резултатите в изборния ден показаха по-близка надпревара. Според първите официални данни на ЦИК двамата кандидати запазват първите две позиции. Още: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Ако тенденцията се запази при обработването на останалите протоколи, Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември. Данните към момента са предварителни и могат да се променят с постъпването на нови протоколи.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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