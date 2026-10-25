"Демократите бяха силно подценени": ДБ казаха от какво зависи втори тур на президентския вот

"На тези избори демократите бяха силно подценени от управляващите, от социологическите агенции, от медиите. Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на негативна, разделяща кампания от действащия президент", каза лидерът на ДСБ Радан Кънев по време на брифинг след първи тур на президентските избори, при която паралелното преброяване показва малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев.

От какво зависи резултатът на втори тур

"Резултатът на втори тур ще зависи от всички български граждани, не само от избирателите на една или друга партия, още по-малко от някой партиен лидер", добави съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Попитан от кого ще търсят подкрепа за втори тур, Божанов отговори:

"Андрей Гюров подходи към тази кампания като кампания към всеки един български гражданин. Той не е търсил и нашата подкрепа. Ние го подкрепихме, защото нашите избиратели иска той да бъде кандидат. Той и ние ще продължим да търсим подкрепата на всеки един български гражданин".

Благодарност към избирателите на ГЕРБ

"Видяхме, че част от избирателите на ГЕРБ са взели решение и са подкерпили Андрей Гюров", отчете Божанов и им благодари.

"Надявам се през тази седмица да се състои дебата и българските граждани да вземат едно информирано решение", добави още той.

Срив на ПБ

От "Демократична България" отчитат след вота огромният срив на доверие на избиратели по отношение на управляващите.

"Илияна Йотова е получила около 900 хил. гласа по-малко, отколкото ПБ на парламентарните избори. Това е знак за несправянето на властта", смята още Божанов. ОЩЕ: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски