"Днес можеше да се поздравяваме с победа": СДС обвини ПП и ДБ във високомерие

СДС още през юли предложи демократичната общност да има общ десен кандидат. Ако ни бяха послушали, днес щяхме да се поздравяваме с победа. Високомерието и надменността на ПП и ДБ попречиха това да се случи! Това се посочва в позиция на СДС след първи тур на президентските избори, който показа, че разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров е доста малка и двамата отиват на балотаж в неделя.

Кампанията

В позицията си СДС дават оценка и на кампанията.

"Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език", смятат от партията.

Загубата за ПБ и гласовете за Гюров и Кандев

СДС изтъкват, че първият тур е показал, че "Прогресивна България"е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори, които са дошли от избиратели на СДС и ГЕРБ, които са решили да подкрепят Гюров и Кандев.

Непоискана подкрепа няма да дадат

СДС потвърждава позицията си, че ако някоя от кандидатпрезидентските двойки поиска подкрепа за втория тур, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет, който ще вземе решение.

"Непоискана подкрепа не се дава", категорични сеа от партията. ОЩЕ: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна