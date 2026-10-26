Първи резултати от вота:

Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна

26 октомври 2026, 6:45 часа 1264 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна

На самата финална права, разликата между кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев и между Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори намаля още повече. При 95,29% преброени протоколи, Йотова и Вълчев събират 34,59% от вота (506 628 гласа) т.е. спад с 0,03% спрямо предишната "контрола", докато Гюров и Кандев са с 32,03% (469 143 гласа) или 0,12% ръст спрямо предишната "контрола". 37 485 гласа делят двете двойки, като предвид избирателната активност тази разлика изглежда невъзможно да бъде преодоляна до края на броенето - ОЩЕ: Под 3% разлика - финалната права на първия тур на президентските избори е инфарктна

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е вече под 3% - 2,56 на сто, при около 5,2 процентни пункта в началото на броенето и 2,71% спрямо предишната контрола. Всичко това потвърждава тенденцията, че на балотажа ще е много оспорвано и са възможни всякакви резултати. Но избирателната активност е потресаващо ниска - 15,95% към 16:00 часа на 25 октомври -ОЩЕ: 

Костадинов е остава трети

На трето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин, с 12,62% от гласовете (184 850) или 0,04% спад.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,41% от гласувалите (64 668 гласа). Кандидатите на МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манoв, получават 4,60% (67 432 гласа), а двойката на "Величие" - Ивелин Михайлов и Любяна Матеева - 3,80% (55 743 гласа).

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Иван Христанов и Стоянка Черкeзова събират 2,41% от гласовете (35 321 гласа). Още: Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ

Почти никаква разлика преди балотажа 

В изборния ден екзитполовете на социологическите агенции поставиха Йотова на първо място, но отчетоха малка разлика спрямо Гюров - обаче не чак толкова малка, макар и всъщност близо. При паралелното преброяване на 100% от данните "Мяра" отчете 35% за Йотова и 31,9% за Гюров, докато "Алфа рисърч" даде 34,6% на Йотова и 32,7% на Гюров.

Преди вота проучванията сочеха по-голяма преднина за Йотова, но резултатите в изборния ден показаха по-близка надпревара. Според първите официални данни на ЦИК двамата кандидати запазват първите две позиции. Още: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Ясно е, че Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

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Илияна Йотова Кирил Вълчев Андрей Гюров президентски избори 2026 Георги Кандев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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