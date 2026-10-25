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"Големият опонент на Йотова е Румен Радев": ГЕРБ с първи реакции след вота

25 октомври 2026, 22:12 часа 1058 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Големият опонент на Йотова е Румен Радев": ГЕРБ с първи реакции след вота

Големият опонент на Йотова е Румен Радев. Това написа депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в социалната мрежа след първите екзитполове на първи тур на президентските избори, които показват спад в избирателите на "Прогресивна България" и малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, която според паралелното преброяване е около 3%.Припомняме, че ГЕРБ не се явиха на тези избори и не издигнаха кандидат за президент, като казаха, че непоискана подкрепа няма да дадат на никого.

 



ГЕРБ виждат срив на Радев

Според бившия външен министър Георг Георгиев заяви, че независимо от това какви ще бъдат резултатите днес, дори на втори тур Йотова да победи, сривът на Радев и "Прогресивна България" е гръмотевичен.

"Едва-едва 20% избирателна активност. Огромният въпрос - къде отидоха над 1.4 млн. гласа?! Къде е зашеметяващата преднина, която социологията даваше на "Прогресивна България" и Йотова?!...", чуди се Георг Георгиев в социалната мрежа след първите екзитполове. 

Според Теменужка Петкова днешния ден не е просто статистика, а огромното мнозинство е избрало най-тежкото наказание - мълчание. 

  

Делян Добрев със закачка след вота

Бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев в шеговит тон коментира вота. 

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"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!", коментира още Добрев. ОЩЕ: 100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж с разлика от 3,1%

 

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ГЕРБ Делян Добрев Тома Биков Георг Георгиев президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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