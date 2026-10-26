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Гюров сезира ЦИК: Правителствените канали агитират за Йотова

26 октомври 2026, 15:11 часа 1544 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
Гюров сезира ЦИК: Правителствените канали агитират за Йотова

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара, сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) за нарушения на Изборния кодекс. От формацията настояват за спешно произнасяне заради предизборна агитация в полза на Илияна Йотова, разпространена чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

В сигнала се посочват две предполагаеми нарушения на изборното законодателство и се отправят шест конкретни искания към ЦИК.

Поводът е изявлението на премиера Румен Радев от днес, в което той призова избирателите: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова". В изказването си Радев отправи и критики към кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров. Още: "Синя България" се обяви срещу Йотова, Ненчев призова за подкрепа на Гюров

Инициативният комитет напомня, че съдържанието е разпространено впоследствие чрез три официални канала на Министерския съвет - Правителствената информационна служба, официалния сайт gov.bg и официалната страница на правителството във Facebook.

Две предполагаеми нарушения на Изборния кодекс 

В сигнала се припомня, че използването на официалните правителствени канали за разпространение на призив в подкрепа на конкретен кандидат представлява предизборна агитация в държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

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Инициативният комитет посочва и второ нарушение - безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания, което според подателите противоречи на чл. 168, ал. 3 от кодекса. Още: Божанов обвини властта: Радев агитира за Йотова през правителствените канали

От екипа на Гюров определят случая като недопустимо използване на държавни канали, служители и бюджетни средства в полза на един от кандидатите. Според тях държавните институции не трябва да се превръщат в инструмент на предизборната кампания.

Шест искания към ЦИК

Инициативният комитет настоява ЦИК да установи посочените нарушения и да разпореди незабавно премахване на публикациите, както и прекратяване на подобна агитация през официалните правителствени канали.

Сред останалите искания са съдържанието на публикациите да бъде надлежно документирано и да бъдат установени длъжностните лица, които са го изготвили, одобрили и разпространили, както и разпорежданията, въз основа на които са действали. Още: Гюров добавя близо 80 000 гласа над тези за ПП-ДБ, Йотова губи 900 000 спрямо "Прогресивна България"

Комитетът иска още да бъдат предприети действия за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на Румен Радев и на установените отговорни длъжностни лица. Шестото искане е материалите по случая да бъдат изпратени на Сметната палата за преценка в рамките на нейните правомощия.

"Сезираме ЦИК. Публикациите да бъдат свалени незабавно, а отговорните - наказани", заяви Андрей Гюров.

Инициативният комитет настоява сигналът да бъде разгледан спешно, в предвидения 24-часов срок. Към момента изложените в него твърдения са позиция на подателите и предстои да бъдат преценени от компетентния орган.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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