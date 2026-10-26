"Война", "сглобкаджии", "битка на живот и смърт": Радев изглежда притеснен след първия тур на изборите (ВИДЕО)

"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната" - с това предупреждение премиерът Румен Радев коментира резултатите от първия тур на президентските избори. Той поздрави Илияна Йотова за първото място, но отправи остри критики към ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, като определи вота като битка за политическо оцеляване.

"За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт. Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце", призова притеснено Радев пред репортери на влизане в Министерския съвет тази сутрин.

Премиерът представи балотажа като избор между мира и войната, като обвини опонентите на Йотова, че биха могли да въвлекат страната в конфликт. По думите му кандидатът на ПП-ДБ Андрей Гюров е подписал споразумението с Украйна без необходимия мандат. Още: Полска телевизия с репортаж от София: Всички, с които говорихме, гласуваха за Гюров

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"За сглобкаджиите тези избори са шанс за реванш. Те не биха се поколебали да ни въвлекат във войната. Самият Гюров разписа без мандат споразумението с Украйна", заяви Радев.

Предупреждение към избирателите

Премиерът коментира и малката разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров на първия тур. При обработени 99,94% от протоколите Йотова получава 34,763% от гласовете срещу 31,947% за Гюров. Разликата между двамата е 42 826 гласа. Още: Червен картон: Оценка на представителите на инициативните комитети на Йотова и Гюров

"Нека не бъркаме парламентарни с президентски избори, много хора се самоуспокоиха", заяви Радев, като предупреди, че резултатите от първия тур не бива да се приемат като гаранция за крайния изход от надпреварата.

Според него резултатите са тревожен сигнал за цялото общество. Радев обвини ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, че са осакатили Конституцията и са внушили на част от избирателите, че гласът им няма значение. Още: Ако Йотова загуби - губи Радев

По думите му други граждани са останали с впечатлението, че резултатът от изборите е предварително решен, което също е допринесло за ситуацията.